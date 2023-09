Estudiantes de RCM esperan reuniones de diálogo y mediación con la rectoría del recinto

Cerca de 200 personas se manifestaron frente al Recinto de Ciencias Médicas exigiendo la destitución de Ilka Ríos como rectora del mencionado recinto. Tania González, estudiante de medicina y representante del movimiento estudiantil, explicó que la rectora Ríos envió una comunicación para abrir comunicación con los estudiantes.

“Pues esta mañana nos envió una carta a la rectoría de parte de la rectora Ilka Ríos que deseaba abrir comunicación con los estudiantes y realmente esperamos que se den reuniones de diálogo y mediación, pero para que esto se de a cabo, se ha establecido que tiene que haber representación del Consejo y que debe haber personas neutrales y externas para ver mediar que se dé con respeto y que se escuchen ambas partes”, dijo la estudiante.

Además, González explicó que los servicios de dental y psiquiatría se han visto afectados por el paro.

“Sí, realmente, como se cerró el edificio principal del recinto, ahí están las clínicas de Medicina dental y Psiquiatría y a los empleados decidir no venir hoy y no cruzar la línea de piquete. No se pudieron ofrecer los servicios porque hace falta que los asistentes y la administración esté presente para ofrecerlo en medicina dental. Aparte de eso, en el hospital, todos los servicios han continuado en las clínicas también”, explicó la estudiante.

La estudiante reveló que el presidente de la Universidad de Puerto Rico Luis Ferrao, la semana pasada, había convocado reuniones con diversos sectores, incluyendo a estudiantes y facultad por separado, donde expresó su intención de destituir a la rectora. Según la estudiante, el presidente incluso solicitó a los estudiantes que proporcionaran nombres de personas en las que confiarían para el cargo.

Sin embargo, Ferrao aseguró hace unos días que no iba a destituir a Ríos.

El sábado pasado, tanto Ferrao como la rectora Ríos hicieron un llamado a no afectar las clases por causa del paro.

La representante del movimiento estudiantil, expresó su preocupación por las investigaciones en curso contra la rectora, que alegan trato preferencial a un estudiante y prácticas éticamente cuestionables.

La comunidad estudiantil se reunió en una Asamblea Extraordinaria y estableció un plazo para la destitución de la rectora, que no se cumplió. Como resultado, han comenzado un paro indefinido en defensa de los valores del recinto y la integridad de su acreditación.

Asimismo, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Rubén Soto, exigió la salida de la rectora Dra. Ilka Ríos.

“El pasado mes de agosto la Dra. Ríos fue oficialmente nombrada para el cargo con la recomendación de Luis A. Ferrao Delgado, presidente actual de la UPR. Sin embargo, su designación ha generado inmediato rechazo y oposición de gran parte de la comunidad del RCM, incluyendo profesores, administrativos y estudiantes. Específicamente, la Facultad de la Escuela de Medicina ha solicitado la revisión y reversión de esta decisión, argumentando violaciones de acreditación y reglamento bajo la administración anterior de la Dra. Ríos. En el Senado radiqué una resolución expresando el rechazo a su nombramiento y hoy le estoy exigiendo la renuncia”, expresó el senador del Partido Popular Democrático (PPD) en declaraciones escritas.

Además, añadió que las críticas al nombramiento no pueden ser ignoradas por la Junta de Gobierno y el presidente de la UPR.

El presidente de la Universidad de Puerto Rico, Luis Ferrao Delgado, nombró a Ríos como Rectora en propiedad el pasado 22 de agosto. Precisamente, Ríos desempeñó el mismo cargo de forma interina desde diciembre de 2021 hasta agosto de 2022 y presentó su renuncia a petición del propio Ferrao Delgado, luego de múltiples señalamientos de irregularidades.

Ríos violó los requisitos de acreditación de la Escuela de Medicina y el reglamento de la UPR por presuntamente intervenir en el proceso de calificación académica de una alumna.

Cabe resaltar que el Consejo de Estudiantes de la Escuela de Medicina (CEEM) realizó una encuesta que arrojó que el 97.7 % de los estudiantes de Medicina del RCM están en contra del nombramiento Ríos Reyes como Rectora del RCM, donde participó el 66% de la matrícula estudiantil.