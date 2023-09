Carmelo Ríos tilda de “divas políticas” a senadores del PPD

El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, arremetió contra los senadores del Partido Popular Democrático (PPD) que según él están condicionando sus votos a favor de la confirmación de la secretaria del Departamento de Educación (DE), Yanira Raíces Vega.

Ríos expresó en entrevista con el periodista Julio Rivera Saniel por Radio Isla 1320 que están poniendo condiciones para votar a favor de Raíces Vega quien la semana pasada tuvo su vista de nombramiento en el Senado de Puerto Rico.

“Me huele que los tiene, pero me huele también que hay senadores Populares que son caprichosos y que desafortunadamente no han madurado políticamente y están en el jueguito ese de dame algo o no te doy nada”, expresó Ríos.

“Es que este grupo de senadores novatos del Partido Popular han sido un desastre...casi todos, es una cosa muy mala y José Luis (Dalmau) ha tenido que bregar con un grupo de inmaduros políticos que son divas políticas que se creen que van a pasar a la historia como algo memorable haciendo noticia, pónganse a trabajar, pónganse a servir”, sentenció Ríos en la entrevista radial.

Ante las expresiones de Ríos, la senadora del PPD y vicepresidenta del cuerpo Marially González acusó a este de ser un “machosaurio”.

“Salió el machosaurio. No puede con el asunto de que las mujeres hacemos un buen trabajo en el Gobierno”, expresó González.

La semana pasada Raíces Vega estuvo en su vista de confirmación en la Comisión de Nombramientos donde recibió el aval de alcaldes y alcaldesas de ambos partidos que se dieron cita a la casa de las leyes para darle su apoyo.

En su exposición de motivos Raíces presentó un plan de infraestructura que promete transformar las escuelas de la isla. El plan busca abordar una serie de desafíos, desde daños causados por desastres naturales hasta la adaptación de planteles a las necesidades modernas de los estudiantes.

En su ponencia, la secretaria Raíces destacó la oportunidad de contar con fondos de emergencia para llevar a cabo estas mejoras. Entre los objetivos clave del plan se incluyen, mejoras en Escuelas Refugio para que el 100% de estas escuelas estén equipadas con generadores, cisternas y medidas de mitigación para huracanes y terremotos. De igual forma, dijo que se invertirá en laboratorios sensoriales para escuelas primarias, laboratorios de vida independiente en escuelas secundarias y espacios adecuados para terapias en todas las escuelas de la isla, entre otros.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau, había adelantado que se llevaría a cabo más de una vista de confirmación de la secretaria del DE.