Buscan a menor arrastrado por las corrientes marinas en Luquillo

Las autoridades informaron este lunes, que un menor, de 15 años de edad, fue arrastrado por las corrientes marinas, durante la tarde de ayer, domingo, en la playa, ubicada detrás de los kioscos de Luquillo.

De acuerdo al reporte policial, el adolescente fue descrito como: de tez blanca, cabello negro largo con dos trenzas, ojos color marrón, de cinco pies y cuatro pulgadas de estatura y pesa 105 libras. Este vestía un pantalón traje de baño color azul.

Personal de Manejo de Emergencias Estatal, Guardia Costanera y agentes de la Policía División Marítima F.U.R.A., realizaron una búsqueda por mar y tierra culminando la misma en horas de la noche.

Durante la mañana de hoy, lunes, se reanudará la búsqueda del menor.

Menor de ocho años se ahoga en una piscina en Luquillo

Una menor de ocho años se ahogó la tarde del pasado sábado, en una piscina, en la urbanización Paisajes del Lago, en Luquillo, confirmó el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR).

Según el reporte de las autoridades, la niña fue encontrada en la alberca por un familiar, quien dio alerta al Sistema de Emergencias 9-1-1. Se informó que la víctima fue atendida por paramédicos en el lugar y transportada en ambulancia hacia el hospital Caribbean Medical Center de Fajardo, donde el médico de turno certificó la ausencia de signos vitales.

El caso es investigado por el agente Julio Prado, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo (CIC) y el fiscal Luis Carrau.

Sobre este asunto, la secretaria del Departamento de la Familia (DF), Ciení Rodríguez Troche, reaccionó y aseguró que el equipo social de la agencia inició una investigación.

Rodríguez Troche precisó que, según los expedientes de la organización, la familia no tiene antecedentes de maltrato y las otras menores de ese núcleo se encuentran en buen estado de salud y bajo la custodia de su madre.

“Tristemente, este es otro caso de una menor que muere ahogada este año. Quiero ser enfática, nuevamente, y recordar que la responsabilidad de supervisión y cuidado cuando hay menores involucrados en actividades acuáticas le corresponde a usted, padre, madre, tutor o encargado. Hay situaciones que se pueden prevenir con la debida supervisión; un simple descuido puede costarle la vida a un menor”, aseguró.

La funcionaria indicó que personal de trabajo social del DF ofrecerán los servicios de apoyo a los padres y familiares de la niña.

“A todos los adultos con menores en sus núcleos familiares, usted es el responsable de velar por el bienestar y protección de ese niño o niña. A los niños pequeños, no los pierda de vista. Unos segundos pueden ser suficientes para que ocurra una tragedia. A los padres y madres de jóvenes, mantenga abierto los canales de comunicación y si tiene dudas de una actividad, acompáñelos; si usted u otro adulto responsable no puede ir, mejor no los autorice”, recalcó.