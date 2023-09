Magisterio protesta en contra de escuelas chárter y exige mejores condiciones laborales

Miembros del sector escolar público del país piquetearon hoy, viernes, frente a las oficinas centrales del Departamento de Educación, en Hato Rey, denunciando la privatización a través del establecimiento de las escuelas chárter, y exigiendo la descentralización fiscal y administrativa, así como mejores condiciones de trabajo y un retiro digno.

Decenas de personas, incluyendo la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, portavoces de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (ÚNETE), entre otras organizaciones, se unieron a la manifestación convocada por el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP).

“Con las chárter privatizan, y la educación perjudican” y “Al calor en mi salón, exigimos solución” fueron algunas de las consignas que corearon los manifestantes.

La Ley 85, es decir, la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico establece, entre otras cosas, las Escuelas Públicas Alianzas, mejor conocidas como escuelas chárter. Su objetivo es “darle acceso, a los estudiantes, a un mayor ofrecimiento académico a través de entidades especializadas sin fines de lucro que puedan fortalecer el currículo y la enseñanza, y permitir que las comunidades, incluyendo a los padres y madres, tengan un rol más activo en la educación de sus hijos”, según la pieza legislativa.

En agosto de este año, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó la paralización de las operaciones de la Escuela Alianza Paradiso College Preparatory, en Río Piedras, por irregularidades con los permisos de uso.

La FMPR está dialogando con el Senado para que “evalúe las escuelas que se han propiciado para ser chárter, y evalúe que tengan los documentos”, indicó Noelanie Fuentes Cardona, maestra de Historia y secretaria de dicha organización.

Entre los reclamos del FADEP se encuentra frenar la privatización a la educación, la derogación de la Ley 85, que no se aprueben más escuelas chárter y que se cancele, de inmediato, el contrato de la Escuela Alianza Paradiso, según Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la FMPR.

A principios de este semestre escolar, estudiantes y maestros protestaron por las condiciones en los salones de clases a raíz de las altas temperaturas.

Durante la manifestación de hoy, Martínez Padilla exigió que “cese el acoso laboral ante la ola de calor que hay en el Departamento por el cambio climático, y que se formule un plan a corto, mediano y largo plazo que atienda estas situaciones”.

“Los fondos públicos están, pero no están usándose como debe ser, y están a cuentagotas. Tenemos ahora mismo escuelas como la Escuela Dr. Carlos González Orellano, en Aguada, que sometió una propuesta de aires acondicionados hace tres años atrás, fue aprobada por la facultad, dentro de su presupuesto contaban con el dinero para instalar 23 unidades de aire, y lamentablemente todavía no han llegado los aires porque se queda en una bandeja donde dice ‘en revisión’ y no se aprueba”, precisó.

Ayer, el Senado atendió el nombramiento de la secretaria interina del Departamento de Educación, Yanira Raíces Vega, designada al cargo por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia en julio.

“De entrada, en su ponencia, defendió la privatización de escuelas, la utilización de vouchers para sacar estudiantes del sistema público y colocarlos en escuelas privadas, e incluso, cuando fue cuestionada por la senadora del PIP en cuanto a su rol protagónico en el cierre de escuelas cuando la administración Keleher, dijo que eso era lo que había que hacer”, indicó Adrián González Costa, secretario de organización del Partido Independentista Puertorriqueño, quien también asisitió a la manifestación.

“La educación no es un tema de dólares y centavos, y se ha demostrado, desde que existe la Ley 85, que no ha mejorado para nada la calidad de la enseñanza, que los estudiantes cada día están en peores condiciones. Así que, su premisa de que funcionó cerrar 600 escuelas en el 2017 es completamente equivocada y habla muy mal de lo que es su visión de política pública como secretaria de Educación”, continuó.

Por su parte, la presidenta de la FMPR sostuvo que “mientras el Senado de Puerto Rico siga nombrando a los secretarios, que se han nombrado por los gobernadores porque responden a la política partidista, el Departamento [de Educación] no va a mejorar”.