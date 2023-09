Representante repudia enmiendas a la Ley de Armas

Un paquete de enmiendas que pretenden flexibilizar la Ley de Armas de Puerto Rico fue aprobado esta semana en la Cámara de Representantes. Sin embargo, el representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez aseguró estar en contra de estas y pidió el veto del gobernador, Pedro Pierluisi.

En entrevista en Metro al Mediodía, el representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez indicó no estar de acuerdo con las enmiendas del Proyecto Sustitutivo al PC 575 y PC 382. “A mi lo que me preocupa más bien es que estas enmiendas lucen o demuestran haber sido por petición de unas personas que han tenido problemas actualmente con la ley”, dijo el legislador.

Una de las enmiendas es eliminar la distancia mínima entre las escuelas y armerías. A lo que Márquez sostuvo que esto fue a petición fue un armero que se le revocó su licencia debido a que su armería no está al menos a una milla de distancia de una escuela en Trujillo Alto. El mismo forma parte de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), entidad que defiende al ciudadano que tiene licencia de armas en cualquier situación legal que con sus armas se exponga.

“Uno de los proyectos que originalmente incluía esta idea de eliminar esta distancia fue por petición de esta persona que está actualmente enfrentando un proceso de que se le revocó su licencia por incumplir la ley. Entonces en vez de cumplir la ley, en vez de mudar su armería de sitio para estar a tono con el estado de derecho y con la política pública, pues prefirió y optó a cambiar la ley a través de un ejercicio de cabildeo y legislativo”, enfatizó el legislador.

En adición, planteó que “¿cuáles son los criterios de nosotros los legisladores para aprobar esa enmienda?, pues esa es la pregunta que yo he lanzado desde el principio, porque vamos a eliminar esto si existía en la ley y nos parece que está justificado esa distancia.

No obstante, Márquez indicó que las enmiendas de despenalización de la portación de armas con licencias vencidas y la reducción de sanciones para casos de portación ostentosa también fueron pedidas por personas de esa índole.

“Si tú vas a cambiar eso no creo que deba ser meramente porque una persona que está afectada por la ley me lo está pidiendo y le queremos hacer el favor. Tiene que ser porque en el trámite legislativo, en la discusión pública cambiamos de parecer con respecto a la ley de armas y yo no encuentro justificación para eso”.

Por otro lado, indicó que su llamado al gobernador es que está a tiempo para vetarlo. En cuanto a la Asamblea Legislativa, agregó que deberían estar conversando sobre cómo fortalecen la ley de armas y no como la debilitan y flexibilizan.