Investigan a policía por mofa sobre mujer que murió tras ser arrollada por patrulla

SEATTLE (AP) — Un organismo de vigilancia abrió una investigación después que en una cámara corporal policial captara la voz de un dirigente sindical del Departamento de Policía de Seattle cuando bromeaba con otro sobre la muerte de una mujer a la que atropelló un auto patrulla cuando cruzaba una calle.

Daniel Auderer, vicepresidente del Gremio de Agentes Policiales de Seattle, acudió el 23 de enero al lugar donde el agente Kevin Dave arrolló en un cruce peatonal a Jaahnavi Kandula, de 23 años, que falleció posteriormente.

Dave conducía a 74 millas por hora cuando se dirigía a atender un reporte de sobredosis y Auderer, experto en reconocimiento de drogas, fue asignado para evaluar si el agente no había consumido alguna sustancia, según el periódico The Seattle Times.

Después, Auderer dejó encendida su cámara corporal cuando llamó al presidente del gremio, Mike Solan, para informarle sobre lo sucedido. En una grabación difundida el lunes por el Departamento de Policía, Auderer se ríe y afirma que la vida de Kandula tiene “un valor limitado” y que la ciudad debería “sólo extender un cheque”:

“Once mil dólares. Ella tenía 26 años”, dijo Auderer, quien se equivocó al mencionar la edad de la fallecida. “Ella tenía un valor limitado”.

En la grabación no quedaron captados comentarios de Solan.

Auderer y Solan no han respondido los mensajes de correo electrónico que les envió The Associated Press en busca de declaraciones sobre el asunto.

Sin embargo, el conductor conservador de un programa de radio en la estación KTTH-AM, Jason Rantz, dijo haber obtenido una declaración escrita que Auderer entregó a la Oficina de Rendición de Cuentas de la Policía en la ciudad.

En el documento, Auderer dijo que Solan había lamentado la muerte y que los comentarios sólo imitaban cómo los abogados de la ciudad intentarían minimizar la responsabilidad sobre los hechos.

“Mis comentarios buscaban hacer mofa de los abogados”, escribió Auderer, según KTTH.