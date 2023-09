Gobernador insiste que no hay política pública de cerrar escuelas

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia se expresó el viernes sobre la preocupación de la designada secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces Vega, sobre la baja escalonada en matricula.

“Ahora tenemos menos niños elegibles para ir a escuela primaria, por decir aquí del kinder primer grado. Eso es una realidad. La secretaria, porque yo vi lo que lo que se reportó, dijo que no está en la agenda de mi administración cerrar escuela. Me alegró que lo dijera, porque esa es mi política pública. Lo que pasa es que la secretaria obviamente dijo la verdad, dijo que si de momento sigue esta merma, puede de repente haber una situación en la cual no hay ni un salón. Esperemos que eso no sea el caso”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Ahora hay cosas que podemos hacer cuando tenemos menos población estudiantil y es por ejemplo, que baje el número de estudiantes por salón y eso es positivo dentro de la razonabilidad, el que tú tengas 15 estudiantes en vez de 30 estudiantes y un salón escolar es algo positivo. O sea que lo importante es cómo tú atiendes esa baja por lo poblacional estudiantil. Y yo pensaría que lo que tenemos que hacer es estar seguros que les estamos dando los servicios y que los asignamos a donde los tenemos que asignar. En vez de estar hablando de cerrar escuelas por cerrar escuelas. O sea, si se cierra una escuela tiene que ser porque no es segura”, añadió.

De otra parte, mencionó que el exsenador Héctor Martínez Maldonado cumple con los requisitos para el cargo de oficial examinador de casos administrativos en el Departamento de Educación.

“En el caso del ex senador, él fue absuelto en cuanto ya el contrato como tal, yo no tengo el detalle del contrato, pero ahí lo importante es que te rinda los servicios que se están contratando, que tenga obviamente la capacidad de rendirlo. Entiendo que es abogado de profesión y por lo que vi en el reportaje, porque yo no tengo ese detalle para actuar de oficial examinador, que eso es un trabajo típico de abogados, particularmente abogados, que son abogados litigantes que están acostumbrados a atender controversia, controversias”, dijo el gobernador.

Martínez Maldonado fue encontrado culpable en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico por corrupción pública en dos ocasiones y en ambas fue absuelto por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston.

Por otro lado, sobre la situación en el Departamento de Salud y los pagos realizados a personas fallecidas, sostuvo que “eso precede mi administración. Eso ocurrió en la administración. Aparentemente fue que no detectaron que habían personas que habían fallecido y ocurrieron pagos luego de los fallecimientos, pero usualmente eso es lo que conlleva, Es que la empresa, el plan médico tiene que devolver el dinero. O sea, usualmente eso si eso sucedió, fue el plan médico que hizo un pago y luego, exacto, hizo un pago o reclamó un beneficio que no procedía. ¿Cómo funciona el Plan Vital? Es como si fuera una prima. Es un cargo por paciente o beneficiario. Y quien recibe ese pago es el plan médico, es la aseguradora y de ahí para abajo, pues los que están rindiendo servicio. Todo el que recibió un pago por alguien que realmente no existía, o sea, pues lo tiene que devolver. O sea que quienes van a terminar devolviendo ahí son las entidades privadas y lo que tiene que hacer ahora, que entiendo que lo está haciendo ASES, es ocuparse de que esas devoluciones se den porque es dinero federal. O sea que principalmente hay dinero estatal, pero mayormente federal”.

Las expresiones del gobernador se dieron luego de culminar dos actividades en Ponce. El corte de cinta de la inauguración del Centro de Tecnología Información de Salud de MedCentro y unos trabajos de construcción para Ponce Health & Sciences University .