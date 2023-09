Guardia Nacional celebrá graduación de 224 cadetes de la Puerto Rico Youth Challenge Academy

La Puerto Rico Youth Challenge Academy (Challenge) de la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) celebrará mañana, viernes, los actos de graduación de la Clase 23-02, donde 224 jóvenes de toda la Isla recibirán su diploma de cuarto año de escuela superior junto a un certificado técnico vocacional.

Desde 1999, el programa libre de costo con una duración de 22 semanas, tiene como misión redefinir la vida y experiencia educativa de jóvenes desertores escolares o que estén en riesgo entre las edades de 16 a 18 años.

“Nuestra Academia se enfoca en rescatar a los jóvenes de la deserción escolar y las conductas de riesgo, transformando su entorno con herramientas útiles y reales para mantenerse estudiando o dentro del campo laboral. Hemos establecido importantes acuerdos para que nuestros estudiantes puedan ostentar un certificado técnico en la vocación de su preferencia y en acuerdo con distintos patronos ofrecer esa primera experiencia laboral”, sostuvo Matilde Almodóvar Acosta, directora de Challenge, que está ubicado en Juana Díaz.

Del programa compuesto de disciplina militar y talleres integrales que aportan en la formación de un ciudadano educado y responsable, ya se han graduado 7,980 jóvenes durante los pasados 24 años.

Este es el caso de Maribeliz Santiago y Abdiel Rivera, quienes compartieron sus historias de superación como parte de la clase graduanda compuesta por 157 varones y 67 féminas.

Precisamente, Santiago, quien ha estado bajo custodia del Departamento de la Familia (DE), puntualizó que se inspiró en la historia de otros jóvenes custodios de la agencia para asumir uno de los retos más importantes de su vida, su proceso educativo.

“Quería enfocar mi futuro y tener metas claras, por eso pedí ingresar a la Youth Challenge Academy. Llegué con muchas dudas, pero encontré en mis nuevos compañeros una gran familia que me motivó a evolucionar como ser humano”, expresó Santiago.

Por su parte, Rivera contó que durante su adolescencia tomó decisiones erróneas tras asumir una actitud rebelde a causa del rechazo de familiares y otras personas por su identidad de género, además, por las situaciones legales que sus padres enfrentaron con la justicia, lo que lo llevó a sufrir problemas de salud mental. Al no conseguir cómo lidiar con la depresión, la baja autoestima y la inseguridad, comenzó a consumir sustancias controladas y alcohol, y a perder interés en los estudios.

A pesar de todo, Rivera tomó la decisión de retomar sus estudios de manera responsable y buscar su propio sentido de vida, reconociendo que no fue un proceso fácil, pero que ha logrado cursar el duodécimo grado junto a un curso vocacional en repostería, para así continuar estudios en Artes Culinarias.

“La Youth Challenge Academy me pareció una buena alternativa. Lo vi como un proceso de escape de la rutina del rechazo y sufrimiento. He aprendido a aceptarme tal como soy. No busco agradar a quien no entiende mi realidad y mi mayor meta es aprender a desarrollar lo más complicado que existe, el amor propio”, aseveró Rivera.

Para el ayudante general de Puerto Rico, General Miguel Méndez, la historia de estos jóvenes es similar a muchas otras. Se trata de jóvenes que buscan alternativas para seguir adelante a pesar de las adversidades.

“Maribeliz y Abdiel son ejemplos de superación. Son jóvenes que aceptaron un reto y nosotros les dimos las herramientas para su desarrollo. A través de la Youth Challenge Academy adquirieron las experiencias y la disciplina que los ayudaron en el proceso de transformación personal. Estas mismas herramientas son las que les ayudarán en la búsqueda de nuevas metas”, manifestó Méndez.