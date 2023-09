“Me parecen acertadas”: Pierluisi sobre medidas para mitigar el calor en las escuelas

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el miércoles que los abanicos que compró el Departamento de Educación como medida para atender el calor en las escuelas públicas “no son abanicos comunes”.

”Yo estoy al tanto de lo de las medidas que está tomando la secretaria y me parecen acertadas. A mí se me ha mantenido informado de todo lo que ha estado haciendo, o sea, la compra de abanicos, pues la avalo. Aquí se pusieron a criticar el costo de los abanicos, pero es que no se dan ni tan siquiera cuenta que se está utilizando el proceso de subastas. Se está utilizando los licitadores que están debidamente registrados, inscritos con el gobierno. El proceso de subasta del gobierno, es una compra de realmente se la lleva el mejor postor y no son abanicos comunes y corrientes los que se están adquiriendo, son abanicos con ciertas especificaciones. Así que la compra de los abanicos me pareció lo correcto para ir atendiendo los salones que no tienen sistemas de aire acondicionado”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“De igual manera vi con buenos ojos que se cambie el horario en escuelas que no tienen aire acondicionado tampoco y tampoco tienen abanicos y el calor está allá a un nivel insoportable. Pues en esas escuelas, si de la propia escuela reclaman un cambio en el horario, que es lo que ha dicho la secretaria. Se le da paso al cambio de horario y entonces se culminan los trabajos en esa escuela, básicamente un poco más tarde del mediodía, a las 2:30 de la tarde. Eso hace sentido, si la escuela lo está pidiendo, si la comunidad escolar lo está pidiendo la directora escolar, porque otra vez las facilidades de la escuela lo requieren. Pero estoy de acuerdo con la secretaria que no hacía sentido venir y decir ahora vamos a cambiar el horario en todas las escuelas. Eso no hacía sentido porque puedes estar afectando el proceso lectivo. Hay que recordar que en Puerto Rico hay más de 600 escuelas que tienen horario extendido, en las que se está atendiendo, se está dando, se le está dando refuerzo académico al al estudiantado en áreas como matemáticas, inglés, español, ciencia en las escuelas. De ahí los recursos, arte, deporte son tampoco lo queremos afectar porque eso es para el bien, no sólo de los estudiantes, sino de sus padres, porque entonces eso, eso facilita el que padre o madre pueda ir a trabajar sin preocuparse de dónde está su niño, si está seguro o su niña no, porque las escuelas van hasta el seguro”, añadió.

“Entonces, la otra medida que hizo la secretaria de flexibilizar el los uniformes, la vestimenta acertada, finalmente los centros de hidratación que han estado estableciendo todo eso. O sea que todas las medidas que la secretaria ha estado adoptando me parecen correctas. Por otro lado, también es acertado el que se haga un estudio de la de la infraestructura educativa desde el punto de vista de sistemas de aire acondicionado y de saber exactamente cuántos salones escolares tienen aire acondicionado funcionando. Entiendo que la cifra puede estar en alrededor de 7 mil,8 mil salones, pero eso tendrías que verificarlo con el propio departamento. El total de salones que tenemos en Puerto Rico es de alrededor de 33 mil salones y de siempre. O sea, esto no es de ahora. Aquí, ya de siempre hay un número bien alto de salones que no tienen sistema de aire acondicionado. Y entonces por eso es que hay que hacer un estudio, determinar qué tipo de equipo pudiéramos adquirir para brindarle ese servicio y el costo, entonces e identificar fondos para para hacerlo estas cosas. Nadie puede pensar que de un día para otro se van a poner aire acondicionado en todos los salones. Eso no es real. Y otra vez, esto no es algo que ha ocurrido ahora. Ahora lo que ha ocurrido es una ola de calor sin precedente, por lo menos en épocas recientes, y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Para que los estudiantes puedan continuar sus estudios sin mayor interrupción”, concluyó.