Maestra de escuela en Cataño es internada luego de sufrir percance de salud por la ola de calor

En la tarde de hoy, martes, una maestra de la escuela intermedia Mercedes García de Colorado en Cataño tuvo que ser transportada en ambulancia hasta una institución hospitalaria tras sufrir un percance de la salud a raíz de la ola de calor que arropa la isla.

Mediante declaraciones escritas, personal escolar informó que aproximadamente a las 2:20 p.m., la educadora- quien es sobreviviente de cáncer- “se mareó, le subió la presión y le bajo el azúcar (en la sangre)”.

El maestro de Educación Física, Luis Rocca, confirmó al periódico Metro que la educadora se encuentra internada en una institución hospitalaria. Asimismo, aprovechó para solicitarle a la directora del plantel escolar, Jessica Mojica Rosa, y al superintendente de la Oficina Regional Educativa (ORE) de Bayamón, Duhamel Adames Rodríguez, que atiendan los reclamos de la comunidad escolar.

Los docentes estuvieron protestando por el calor en los salones de clases a inicio de la semana pasada. Para atender la emergencia, en la reunión de facultad del pasado viernes 8 septiembre, aprobaron de forma unánime un horario reducido de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. a partir del lunes 11 de septiembre, sin embargo, la administración escolar lo rechazó.

“Nos encontramos con una decisión arbitraria de parte de la directora escolar, Jessica Mojica, que impuso un horario 8:00 a.m. a 3:00 p.m. sin ningún tipo de plan ni consideración por necesidades de nuestros estudiantes y maestros”, lee una carta remitida a Adames Rodríguez por parte de los educadores y miembros de la comunidad educativa.

Carta enviada al superintendente regional de Bayamón, Duhamel Adames Rodríguez, por parte de la comunidad escolar de la escuela intermedia Mercedes García de Colorado en Cataño (foto suministrada)

Rocca también denunció que las aguas y los abanicos enviados por el Departamento de Educación (DE) continúan guardados en cajas y no se han repartido.

Precisamente, en la misiva destinada al superintendente de ORE en Bayamón, se puede leer que “los abanicos están guardados en cajas y no existe un plan de repartición, y el agua que proporcionaron llegó y sigue en las cajas (paletas) calientes, sin aliviar el calor en nuestra aulas, ni calmar las necesidades básicas de nuestros estudiantes”.

Rocca sentenció que “la directora esta ajena a sus funciones y no escucha al personal… no hay forma de que entre en razón”.

Los maestros aseguran que tienen el compromiso de proporcionar una educación de calidad a los alumnos y no pueden permitir que los espacios de la facultad escolar se utilicen de “manera autoritaria. Estos son espacios educativos, no cárceles de autodominio”.

“No dirigimos a usted (Adames Rodríguez) con la esperanza de que podamos encontrar una solución a esta situación que no solo afecta a los maestros, sino también a nuestros queridos estudiantes y sus familias”, puntualizaron los educadores en la carta.

El pasado martes 5 de septiembre, Rocca había dicho a Las Noticias de TeleOnce que, aunque hizo la petición al DE, no tiene los equipos necesarios para brindarle a sus estudiantes la clases de educación física.

“Para que los estudiantes puedan competir, no tengo ni una bola de voleibol, ni solo una, para practicar a mis nenes y a mis nenas porque talento hay, no tienen aire, no tienen la fuente de agua funcionando, esto es un crimen lo que se está cometiendo aquí en la comunidad de Cataño, los millones están lo que hay es falta de voluntad para que el dinero llegue a las escuelas”, expresó el maestro.