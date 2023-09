Pierluisi dice que propuesta de aumento salarial a funcionarios electos “no debe hacerse a la ligera”

Para el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, aseguró que la revisión salarial para los funcionarios electos debe trabajarse con los estudios que validen cualquier alza.

“Aquí la OARTH (Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico), que es la entidad del Gobierno que se ocupa de los asuntos del personal del Gobierno junto a la Junta, hicieron estudios de mercado que validan las escalas salariales que ahora tenemos en gran medida en el Gobierno central. Pues cualquier la legislación que surja debe emanar de un estudio responsable, o sea, se debe comparar creo que, lo que ganan, pues un ejecutivo con una responsabilidad similar al de cualquier jefe de agencia o secretario de gabinete que cuánto ganaría en el sector privado. Quizás se puede usar de referencia lo que se paga en los estados”.

La pasada semana, la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, confirmó en entrevista con NotiUno 630 que aunque aún no hay una propuesta, se aprestan a incluir un aumento en los salarios de los legisladores, del gobernador y de los jefes de agencia tras la discusión de la medida sobre la compensación de los jueces.

“Estoy consiente que es un tema que va a traer controversia”, aceptó el presidente de la Comisión de Hacienda y representante popular, Jesús Santa Rodríguez, en entrevista con Normando en la Mañana.

Por su parte, el gobernador expresó que proponer elevar el sueldo de los funcionarios públicos no “se debe hacer a la ligera, aclaro que la Constitución de Puerto Rico prohíbe que los legisladores y el gobernador aumenten sus salarios durante el término para el cual fueron electos, así que aquí para esos casos hablo legisladores y gobernadores, cualquier aumento salarial tendría que aplicar del 2025 en adelante”.

Al preguntarle si entiende que el salario de 70 mil dólares anuales que recibe es justo y razonable, Pierluisi Urrutia contestó que en su caso, la paga no es importante.

“Mira, yo pienso en los demás, en mi caso yo realmente, yo no estoy trabajando por la paga, que se me da. Yo estoy en una etapa en mi vida en que yo no tengo niños pequeños y realmente, pues mis gastos son bien limitados. Pero pienso a futuro que sería bueno que pues si un gobernador tiene familia, tiene mayores gastos, tiene dependientes, pues a ese gobernador quizás la paga no sea la adecuada. Otra cosa que tengo que mencionar es que por regla general esto es una cuestión gerencial. Los que supervisan ganan más que los que ellos supervisan y es porque así debe ser. De que los supervisados, usualmente, el jefe gana más que el subalterno y aquí se han estado ajustando las escalas salariales en todas estas agencias sé qué hace sentido que se revisite, o sea, se mire si la persona a cargo de la agencia, el secretario, por decir o secretaria, tiene un salario adecuado”, sostuvo.

¿Cuánto ganan los legisladores en Puerto Rico?

El salario promedio de un legislador en Puerto Rico es de $73,600.00 al año. En el caso del salario de gobernador en la isla es de $70,000.00 anuales, mientras el de los jefes de agencia varían, aunque superan los $100,000.00 anuales en la mayoría de los casos. Los legisladores que son portavoces (de mayoría o minoría), así como aquellos que presiden las comisiones de Hacienda y Gobierno tienen salarios de $84,000.00, mientras que los presidentes camerales ganan $110,000.00.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, aseveró al rotativo El Nuevo Día que se trata de una discusión para uniformar los salarios en las tres ramas de gobierno.

La medida aprobada en el Senado sobre el salario de los jueces eleva el sueldo anual de la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de $125,000 a $154,556; de los Jueces Asociados del Tribunal Supremo será de $120,000 a $144,480; de los Jueces del Tribunal de Apelaciones será de $105,000 a $130,579; de los Jueces Superiores del Tribunal de Primera Instancia será de $89,600 a $118,133; y de los Jueces Municipales del Tribunal de Primera Instancia de $69,600 a $91,764.