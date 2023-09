Jesús Manuel Ortiz vuelve a reunirse con presidentes legislativos

En medio de la controversia que gira entorno al Partido Popular Democrático (PPD) y luego de que Rafael “Tatito” Hernández Montañez asegurara que Jesús Manuel Ortiz González se dio un “autogolpe”, el líder de la colectividad se reunió este sábado con los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado.

A través de sus redes sociales, Ortiz explicó que el encuentro entre los presidentes legislativos tuvo como finalidad discutir temas de asuntos de política pública.

“Hoy comencé el día en reunión con los presidentes de (la Cámara y el Senado) para discutir temas legislativos y asuntos de política pública. Importante adelantar esfuerzos legislativos con ambas delegaciones en temas de importancia para Puerto Rico”, escribió Ortiz González.

De igual forma, el abogado sostuvo que aún queda “mucho trabajo por delante”.

El encuentro de los líderes populares también se da en momentos en que se plantea la posibilidad de incluir un aumento de salario a los legisladores en el proyecto sobre ajustes en la compensación de los jueces.

A principios de esta semana, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, dijo en entrevista con Metro Puerto Rico que Ortiz se dio un “autogolpe” con las sanciones emitidas a los representantes que votaron a favor de la medida que enmienda el Código Electoral.

“Fue un autogolpe. Vamos a ver esto con mucha madurez. Todo el mundo —especialmente en mi delegación— hace más de un año saben que yo voy a correr para Dorado. No tiene lógica, casar una pelea en tu casa con alguien que colabora contigo todos los días, que no ha tenido un no. Él es el presidente de la Comisión de Gobierno, de mi total confianza en la Cámara. Para correr por una posición que no chocamos en nada porque yo voy para Dorado y él va para otra posición. Yo creo que fue un autogolpe por gente que le hizo daño”, dijo Hernández en entrevista Punto por Punto con Metro.

El presidente cameral no esconde el señalamiento de quienes entiende asesoraron mal a Ortiz. Inicialmente apunta al exgobernador, Alejandro García Padilla, a quien califica como un “inmaduro” y “mediocre”. Le sigue el secretario general del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz, de quien plantea no puede ser confiable en las funciones de mediador que requiere el cargo que ostenta en la colectividad.

“Alejandro García Padilla le hizo mucho daño al Partido Popular como institución”, planteó categóricamente Hernández. Dijo que no resulta lógico que Ortiz se asesore para una crisis institucional por el exgobernador “porque él fue mediocre y no pudo hacer el trabajo”. Para el presidente cameral, García Padilla le infringió mucho daño al Estado Libre Asociado. “Destruyó el autogobierno de Puerto Rico, que era algo que se defendía con buen gobierno, con hacer las cosas bien”, opinó al hacer referencia a la Ley federal PROMESA que se impulsó bajo el gobierno de García Padilla.

Además, Hernández resintió que el exgobernador ahora sea una voz de referencia y análisis en espacios mediáticos. “Después que hemos hecho un gran acuerdo en beneficio a la institución del partido, continúa hablando y lacerando un buen acuerdo”, apuntó.

Esto también provocó una respuesta por parte del exgobernador quien catalogó al presidente cameral como un “pobre diablo”.

“Eso es un pobre diablo hablando y yo a quien le voy a pedir que me conteste por mi es a los Populares de Dorado, esas son mis expresiones”, expresó García Padilla en NotiUno 630.