Emplazan a Educación a atender limbo de escuelas Montessori

El grupo Montessori Para Todos (MPT) emplazó hoy a la secretaria interina del Departamento de Educación (DE), Yanira Raíces Vega, a que resuelva el limbo autonómico en el que permanece la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori (SAEM) en el organigrama de esa agencia, luego de que el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares convirtiera en ley con su firma el Proyecto del Senado 479 que eleva a rango de ley la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori en diciembre de 2018.

A través de una misiva fechada al 7 de septiembre de 2023, los padres que componen MPT indicaron sentirse engañados por el DE ya que, desde 2018, no se ha logrado integrar al organigrama de la agencia a la SAEM.

El grupo le reclama a la titular de Educación que resuelva la situación lo antes posible ya que la exclusión de la SAEM ha comenzado a afectar el currículo de estudios. Según indicaron que Raíces Vega ha cancelado reuniones con el grupo en varias ocasiones y le otorgaron un plazo de 72 horas para atender el reclamo.

“Por años hemos gozado de la alternativa Montessori en nuestras escuelas públicas. Dado el éxito y el interés creciente, sabe usted que ya estamos presentes en unas 58 escuelas públicas del país. A pesar del apoyo consistente y público que ha dado el gobernador al proyecto, este no se ha traducido en apoyo real desde el DE a las escuelas públicas Montessori”, explica la carta.

“Nosotros como comunidad nos sentimos engañados. La administración previa a usted en el DE, siempre informó que el asunto del organigrama había sido resuelto dentro del marco de ley, y que SAEM operaría junto a la oficina del secretario, logrando así la autonomía que requiere un modelo educativo distinto al de la corriente regular”, añade la misiva.

Según explicó Frances Rivera, directora de la escuela Montessori, Guillermo Riefkohl, de Patillas, y madre de dos menores estudiantes de ese sistema, la titular del DE había cancelado una reunión pautada para agosto sobre el asunto y la había reubicado para el jueves, 7 de septiembre. Sin embargo, el miércoles, 6 de septiembre la oficina de Raíces Vega indicó que no podría cumplir con la audiencia y se reubicó la reunión para octubre.

Rivera indicó que la acción del DE les causa desconfianza y preocupación sobre el nivel de prioridad que tiene el tema para la secretaria de Educación.

“La reunión inicialmente estaba pautada para agosto, la reubican para ayer (jueves) pero el miércoles llamaron para indicar que la reunión se cancelaba y se reubicaba para octubre”, explicó.

“Nuestro colectivo pide esta audiencia porque el pasado secretario había llegado a un acuerdo con nosotros de verificar el organigrama para que la SAEM estuviera por debajo de secretario y no como parte de la Unidad de Asuntos Académicos”, añadió a la vez que explicó que la acción otorgaría más autonomía al sistema Montessori para ofrecer sus servicios efectivamente a los estudiantes.

Rivera explicó que el organigrama es importante para establecer el orden de los procesos en las escuelas y garantiza que se les dé la atención necesaria a estos planteles.

“El trato que reciben nuestras escuelas por parte de las oficinas regionales educativas deja mucho que desear y refleja un desprecio continuo a nuestro proyecto y al personal que opera el mismo. Maestros, directores, familias, estudiantes haciendo bien su tarea, son penalizados constantemente con un trato no digno lejos de la autonomía que les otorga la ley”, añadió Rivera.

La directora de la escuela Montessori aseguró que la negligencia del DE se traduce en la tardanza no justificada de asignación de puestos de educación especial, servicios de comedores, acceso a las plataformas por parte de director de la escuela, a la ausencia de acceso a fondos mediante el Plan de Diseño de Excelencia escolar, no asignación de personal no docente administrativo, psicólogos, enfermera asuntos esenciales en estos momentos históricos.

“En estos momentos en que el gobernador y el secretario federal han dado un mandato claro de descentralización y autonomía escolar, no hace sentido que uno de los únicos proyectos que refleja estos principios sea maltratado de esta manera por el mismo sistema”, indica la carta, por otro lado.

“Solicitamos de usted (Yanira Raíces Vega), que resuelva dentro de las próximas 72 horas el asunto del organigrama que sabemos está en sus manos desde que usted comenzó sus labores como secretaria interina en julio del 2023″, concluye.