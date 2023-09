Dan primeros pasos legislativos para erradicar acoso en deporte boricua

Miradas inapropiadas, nalgadas de celebración, besos no consentidos y comentarios despectivos son solo algunas de las formas de acoso y hostigamiento que muchas mujeres enfrentan dentro del ámbito del deporte. La problemática había sido minimizada o ignorada, pero cada vez toma más fuerza la consigna “se acabó” en relación al acoso en espacios deportivos.

Las sanciones en el mundo deportivo al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales por la agresión a una jugadora mediante un beso no consentido ha dado visibilidad a la problemática. Mientras en Puerto Rico ya se discute una medida senatorial para prevenir las agresiones y acoso sexual en el deporte.

Melissa Mojica, una atleta de élite y presidenta de la Comisión de Atletas compartió sus experiencias y señaló que las mujeres en el ámbito deportivo a menudo se sienten acosadas, especialmente en relación con su vestimenta. Destacó que es común que las miradas inapropiadas y los comentarios despectivos se den durante los entrenamientos, y aunque a veces se ignoran, pueden tener un impacto significativo en la autoestima y la comodidad de las atletas.

“A veces nosotros no le damos mucha importancia, pero pasa que a veces uno no se siente como que muy contento, usualmente tratan de buscar la manera que sea lo menos que pase, pero nunca falta una mirada ligona de personas que no son del equipo, puede ser cualquier persona que muchas veces no tiene nada que ver con el deporte”, comentó la judoca.

Mojica opinó que en la actualidad las atletas están mejor informadas y empoderadas gracias a la disponibilidad de información en línea y a la conciencia creciente sobre sus derechos. Sin embargo, reconoció que aún existen temores y barreras para denunciar, especialmente cuando el acosador es poderoso.

“Si un entrenador, si un compañero, si alguien en el área entrenamiento le dice un comentario que no se sienta bien, un comentario que le incomoda, que lo detengan ese mismo momento, que no se ría, que no lo aguante desde la primera. Porque muchas veces uno se ríe y pues como te reíste, no te ofendió y eso de cierto modo, según el acosador, le da permiso de seguir con esas conductas”, emplazó la atleta.

Acoso en el periodismo deportivo

Por otro lado, Zacha Acosta, periodista deportiva y exatleta nacional de Puerto Rico destacó la necesidad de cambios en la cobertura mediática deportiva.

Acosta enfatizó que el acoso sexual no se limita a las atletas, sino que también afecta a entrenadoras y a la comunidad LGBTQIA+ en el deporte. Hizo un llamado a la inclusión y visibilización de todas las formas de acoso en el deporte incluyendo aquellas que se dan a través del internet.

“Yo pasé por un proceso donde viví el acoso a nivel laboral y realmente existe mucho estigma […] muchas veces la gente no te cree, cuando vas a hacer la querella hay gente que te presiona para que tumbes la querella. Hay gente que de tu alrededor se presta para defender al acosador”, lamentó la periodista.

“En los tiempos que yo practiqué deporte, básicamente de 1992 al 2008, el tema del acoso no era tan abierto como se está hablando ahora”, afirmó Acosta. Sin embargo, el retiro de Acosta del deporte no la alejó de la lucha contra el acoso sexual, ya que encontró su voz como periodista deportiva y se involucró en la creación de reglamentos contra el acoso en el deporte.

Acosta propuso que las escuelas de comunicación incluyan la enseñanza de cómo tratar los temas de acoso en el periodismo deportivo debido a la naturaleza única del entorno deportivo.

Casos recientes

Según los informes recientes del Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación (IPDDER), se han registrado tres casos de hostigamiento sexual en el deporte juvenil durante los últimos cinco años en Puerto Rico. Todas las denuncias involucraban a menores de edad. De estos casos, dos de los agresores fueron condenados, uno a nivel federal y otro a nivel estatal, mientras que el tercer caso se resolvió mediante un acuerdo a nivel estatal.

El director del IPDDER, Juan García Rivera, en representación del secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), afirmó en una Vista Pública de la Comisión de Juventud y Recreación y Deportes, presidida por la senadora Marially González Huertas, que la agencia consultó con la policía estos tres casos, pero que fueron los padres de las víctimas realizaron las querellas pertinentes.

Además, enfatizó que para prevenir la contratación de individuos con antecedentes de ofensas sexuales, se requiere que todos los entrenadores obtengan una licencia. Para obtener dicha licencia, se lleva a cabo un proceso de verificación exhaustivo. Del mismo modo, se ofrecen seminarios en línea destinados a los padres de los atletas con el propósito de que estén atentos a cualquier modificación o situación que puedan identificar.

“Las federaciones cuentan con reglamentos los cuales proveen protecciones tomando acciones cuando se dan este tipo de abusos”, lee la ponencia de Recreación y Deportes.

Acción legislativa

La vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas ha llevado las Vistas Públicas del Proyecto del Senado 1194, que busca establecer la Ley Deportiva de Protección Contra el Acoso y Hostigamiento Sexual en Puerto Rico. La legisladora sostuvo que la ley protegería a los atletas de todas las edades y niveles.

La senadora González Huertas destacó la importancia de que el proyecto de ley se aplique tanto a atletas profesionales como a los que participan en deportes a nivel juvenil e infantil. “No debemos limitarnos a proteger solo a los atletas profesionales; debemos asegurarnos de que todos tengan acceso a un entorno deportivo seguro y libre de acoso”, expresó.

Durante las Vistas Públicas en el Senado, representantes del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) y el Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) plantearon la importancia de establecer protocolos claros. La senadora González Huertas señaló que, aunque existen guías en el DRD para abordar la violencia y el acoso en contextos deportivos, es necesario asegurarse de que todas las federaciones y clubes deportivos tengan protocolos similares.

La senadora también hizo hincapié en la importancia de la educación y la sensibilización en la prevención del acoso sexual en el deporte. “Queremos que todos, desde niños hasta adultos, sepan dónde pueden acudir cuando sientan que se han violado los límites de su intimidad”, declaró la senadora.

“No podemos permitir que situaciones como las que han ocurrido en otros lugares se repitan aquí “, concluyó la senadora.

Por otra parte, la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), Sarah Rosario dijo que entiende necesario este proyecto, pues tener un deporte seguro es tarea urgente para todos.

En la actualidad, el Comité cuenta con 35 federaciones bajo su afiliación y cada una de ellas opera con sus propios reglamentos y pautas. El Comité ha desarrollado directrices para que estas federaciones revisen sus regulaciones, lo que incluye la recomendación de un protocolo específico.

Lo ocurrido en España

Rosario reaccionó al beso no consentido que recibió la jugadora española, Jennifer Hermosos por parte del presidente de la RFEF al calificarlo como “inadecuado”.

Al preguntarle si el COPUR cree que incidentes similares a la agresión en España ocurren con más frecuencia de lo que se denuncia en el mundo del deporte, la presidenta del COPUR respondió que, las agresiones en y fuera del deporte a menudo no se denuncian.

“Las víctimas prefieren no actuar ni proceder, ya que se sienten humilladas y avergonzadas”, declaró la líder deportiva.

Rosario destacó la importancia de crear un entorno seguro y de apoyo para que las víctimas se sientan cómodas denunciando cualquier forma de acoso sexual o agresión. Un primer paso para lograrlo es concienciar sobre la gravedad del acoso sexual.