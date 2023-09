Departamento de Humanidades del RUM recibe subvención para ampliar su oferta de cursos

El Departamento de Humanidades del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) recibió una subvención de $300 mil de la entidad The Teagle Foundation para desarrollar un proyecto que aspira a fortalecer la educación general que se ofrece al estudiantado.

La primera actividad de esta iniciativa consistió en ofrecer una serie de talleres para capacitar a docentes y a alumnos graduados sobre las nuevas perspectivas en las humanidades aplicadas, conocida como From STEM to STEAM: Developing a Shared Intellectual Experience through Humanities-Engaged General Education in Puerto Rico.

“En las lecciones que ofrecimos intentamos vincular lo que serían los cursos básicos que tenemos de Introducción a la Cultura de Occidente HUMA 3111 y HUMA 3112, para expandirlos y crear eventualmente un certificado en Humanidades Aplicadas. Por ejemplo, esto sería relevante para los estudiantes de Ingeniería, Premédica, Ciencias Agrícolas y de cualquier facultad del Recinto. Nuestra meta es hacer posible que tengan acceso a las Humanidades más allá de sus disciplinas, aplicándola a la Ingeniería, Ciencias, Matemáticas o a la Medicina”, expresó el doctor Jeffrey Herlihy Mera, catedrático e investigador principal.

Esta iniciativa aspira a que el estudiante pueda tomar cinco cursos hasta completar una certificación de 15 créditos a nivel de bachillerato. Las cinco unidades académicas que pueden escoger son Humanidades Públicas, Ambientales, Médicas, Digitales y Contemporáneas. A través de los talleres que ofrecieron los profesores del Departamento se espera que se pueda establecer un diálogo e intercambio con otras disciplinas, en especial las ciencias.

“Nuestra intención no es solamente diversificar la oferta de educación graduada en nuestra Facultad de Artes y Ciencias. Además de los cursos que son requeridos para cumplir con los requisitos de la educación general dentro del currículo de bachillerato que están concebidos de manera muy tradicional y cronológica, también nos proponemos incorporar otras perspectivas contemporáneas y abordar algunos asuntos que son apremiantes discutir dentro de nuestra realidad actual, con miras a crear un certificado con una secuencia curricular en Humanidades Aplicadas. Tenemos la agenda llena por los próximos tres años. La intención es expandirnos y crecer”, indicó, por su parte, la doctora Mariam Colón Pizarro, coordinadora de la maestría en Estudios Culturales y Humanísticos.

Por otro lado, el doctor Agustín Rullán Toro, rector del recinto mayagüezano de la UPR, elogió el esfuerzo por parte del grupo de educadores que emprendió la búsqueda de fondos externos para mejorar la oferta académica del Colegio de Artes y Ciencias.

“Para nuestra institución es importante actualizar y atemperar las alternativas para el estudiantado dentro de un mundo cada día más diverso. Felicito a los catedráticos que participaron en esta iniciativa, al mismo tiempo que agradezco a la entidad The Teagle Foundation por depositar su confianza en este Recinto. No me queda duda, que esta aportación redundará en beneficios para la calidad educativa del Departamento de Humanidades, que ha demostrado el compromiso para agregar nuevos saberes desde diferentes alianzas”, destacó.

Con la creación de la nueva secuencia curricular y el fortalecimiento del programa de maestría de Humanidades se espera establecer futuras colaboraciones con escuelas públicas y otras instituciones académicas no tan solo en Puerto Rico, sino en el exterior en países del Caribe y Latinoamérica.