Pierluisi sobre quiebra del Grupo HIMA: “Estamos preparados para un cierre si eso ocurriera”

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el jueves que aunque el gobierno prefiere que el Grupo HIMA se mantenga en operaciones, están preparados para asumir los pacientes y el recurso humano en otras facilidades disponibles.

“Lo ideal sería que HIMA pueda seguir operando, quizás no con la misma capacidad, quizás no con el mismo número de camas y de hospitales, pero lo ideal sería que siga operando. La otra alternativa es un cierre. Vamos a suponer que fracasa el proceso de quiebra y el juez básicamente desestima el proceso de quiebra. La petición de reorganización entonces cae en una liquidación. Ese es el cierre. Estamos también preparados para un cierre si eso ocurriera”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Preferimos que continúe operando, ya sea con la misma capacidad o una capacidad similar. De eso no ocurrir, porque fracasa el proceso de quiebra, estamos preparados. ¿Por qué lo digo? Ahora mismo los hospitales en Puerto Rico tienen capacidad de sobra. Hay hospitales en la región de Caguas, hay hospitales en la región de Bayamón, en las dos regiones principales, donde HIMA tiene hospitales que pueden sustituir el servicio que ofrece HIMA, URRA (Hospital Regional) en Bayamón, que es un hospital público. Tenemos allí en exceso de más de 100 camas adicionales disponibles que se pueden activar. Los empleados en Puerto Rico faltan enfermeros, faltan médicos, pues los que están laborando ahí no van a tener dificultad en laborar en los hospitales públicos del Gobierno de Puerto Rico o en otros hospitales privados que quieran llenar el espacio de HIMA. O sea, que lo que yo digo es que si nosotros estamos muy pendientes, preferimos que no cierre. Pero de cerrar, que no tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con todo lo que hicieron por diez y 11 años, todas esas deudas que acumularon”, añadió.

El pasado 15 de agosto, el Grupo HIMA solicitó acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras. El conglomerado adeuda más de 400 millones a sus acreedores que incluye al Gobierno de Puerto Rico y los municipios donde tienen inmuebles.