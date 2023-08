Menos de la mitad de los asesinatos se esclarecen

El trabajo de investigación sobre los asesinatos en Puerto Rico culmina en esclarecimientos en menos de la mitad de las querellas que procesa la Policía, según datos oficiales de la propia Uniformada.

Una mirada a los pasados cinco años y medio detalla el patrón que en el caso del año 2019 apenas llegó al 30 % de esclarecimientos.

La Policía organiza sus estadísticas alrededor del año natural. En los primeros seis meses de este año, recibieron 241 querellas de asesinatos u homicidios. Bajo sus parámetros, tienen como esclarecidas 104 de estas querellas. Es decir, 43 %. Sin embargo, bajo el renglón de arrestos cuentan 54, mientras registraron 12 denuncias.

Según la Policía, el esclarecimiento tiene dos vertientes, una es la etapa en que los oficiales conocen por su investigación al sospechoso autor del delito. La otra es cuando un fiscal oficializa la radicación de cargos porque ya posee la evidencia y piezas que son admisibles en un tribunal para procesar un caso.

El comisionado del Negociado de la Policía, el coronel Antonio López, detalló que los casos de asesinatos los trabajan de la mano con los fiscales en el proceso de recopilar evidencia.

“Estamos trabajando en todas las comandancias de área de esa misma forma. Tan pronto tenemos un asesinato, el fiscal trabaja de primera mano, desde el saque junto a los agentes. Con esa unión se ha logrado intervenir con estos individuos de alto perfil y procesarlos entonces finalmente al nivel judicial”, agregó López.

No obstante, el jefe de la Policía explicó que también tienen una clasificación de “casos excepcionales”. Por ejemplo, si el asesino muere por cualquier circunstancia. También, cuando un testigo teme por su seguridad y se niega a acudir al tribunal. Otra opción para esa clasificación es cuando hay un menor involucrado, incluso como autor del asesinato, pero no cuentan con pruebas suficientes para radicación.

En el 2022, la Uniformada trabajó 585 querellas, el total de asesinatos esclarecidos fueron 215, lo que equivale a un 37 %. No obstante, los arrestos fueron 86 y las denuncias 28. Mientras que en el año 2021 atendieron 633 querellas, de las cuales 197 fueron esclarecidas, lo que representa el 31 %. Los casos clasificados como excepcionales llegaron a 81, los arrestos fueron 99 y procesaron 17 denuncias.

Perfil de los asesinatos en Puerto Rico.

En cuanto al 2020 las querellas que llegaron a los cuarteles fueron 546, de las cuales esclarecieron 214 que es 39 %. Se clasificaron como excepcionales 93 casos. Efectuaron 86 arrestos y las denuncias fueron 31.

Un año antes de la pandemia, en el 2019 la Policía recibió 617 querellas de asesinatos. Para ese periodo esclarecieron 181, lo que equivale a un 29 %. En el 2018 las querellas llegaron a 660, de las cuales esclarecieron 292, es decir un 44 %.

Los casos esclarecidos no necesariamente corresponden a los radicados en el mismo año. El profesor de Justicia Criminal, Gary Gutiérrez, explicó que “los arrestos que se están haciendo hoy no necesariamente son delitos que se hicieron hoy. A lo mejor estás arrestando gente del año pasado. Si este mes hubo 10 asesinatos y hubo 10 arrestos por asesinatos no quiere decir que esos arrestos corresponden a los asesinatos de este mes”.

Para el coronel López no es justo comparar las estadísticas de esclarecimientos del 2021 con los años 2022 ni 2023. Esto debido a que en el 2020 estuvo la pandemia y el gobernador emitió la directriz de que se abrieran todos los comercios a partir de agosto de ese año. Es por ello que Metro solicitó estadísticas previas al período de pandemia.

“Aun así hoy a esta fecha estamos en menos asesinatos que el 2020 y 2021 […] O sea que el plan de seguridad del gobierno está funcionando la estrategia de ley y orden y operativos comunitarios”, sostuvo el jefe de la Policía.

Cambio demográfico

El profesor Gutiérrez planteó que “los números me parece que caen en la terrible normalidad de la violencia social que se vive en el país y probablemente no ha crecido más porque hay menos gente en el país. Hay menos gente en las edades que se cometen delitos. La violencia callejera se hace regularmente antes de los 35 años y esos son grupos de edades que en Puerto Rico se están yendo del país”.

Con relación a los crímenes, el 93 % de los casos son con armas de fuego. “En un momento dado se hablaba de 60 o un 70 % de los crímenes y llegó hasta 80 % de los asesinatos vinculados por drogas. Apuntan que la violencia que se está viviendo no es la violencia necesariamente de las drogas, sino que es la violencia social de la convivencia, de la cotidianeidad”, comentó Gutiérrez.

Además, expuso que “el hecho de que haya más policías no va a acabar con los asesinatos. La criminalidad y la violencia no es un problema policiaco, es un problema socioeconómico”.

Justicia

En el Departamento de Justicia los datos se recopilan por año natural. En el año 2022, los fiscales radicaron 265 querellas por casos de muertes violentas en distintas modalidades. Las convicciones para ese mismo periodo fueron 154. Mientras que en los primeros seis meses de este año habían radicado 158 casos de asesinatos y homicidios. Hasta el 30 de junio pasado tenían 84 convicciones. No necesariamente, las convicciones en este periodo son de las denuncias para el mismo tiempo.

La jefa de Fiscales en Justicia, Jessika Correa recalcó que cada agencia maneja las estadísticas desde su función, por lo que las estadísticas no van a estar iguales ni son comparables.

La funcionaria también puntualizó que las etapas de un caso de asesinato trascienden muchas veces el término de un año. Mencionó procesos como el manejo de testigos, las confesiones y distinto manejo de prueba pericial.

“Para efectos de la Policía [puede haber] una querella con asesinato del 2017. Para efectos del Departamento de Justicia entra una radicación y a las estadísticas el día que el fiscal radica los cargos que sería el 2023 y puede que pase el término”, sostuvo Correa.

Tribunales

Los casos de asesinatos y homicidios en el año fiscal 2022-2023 presentados en el Poder Judicial totalizaron 136, pero al iniciar ese año fiscal había otros 241 casos pendientes de años previos. Para ese mismo año fiscal, las estadísticas de la Administración de Tribunales tienen un total de 180 casos resueltos de los cuales 150 fueron convicciones.

El director de prensa del Poder Judicial, el Lcdo. Jean-Carlo Pérez Nieves, indicó que estos resultados son clasificados por delito, no por persona. Por ende, si a una persona le imputaron dos asesinatos se registra como dos casos presentados por asesinato.

Además, destacó que los casos pueden llegar a ser reclasificados dependiendo lo que el fiscal presente al tribunal. “Eso pasa con frecuencia cuando hay alegaciones acordadas o en aquellos casos que se reclasifica porque lo que se pudo probar fue el delito menor”, reiteró Pérez Nieves.

No obstante, mencionó que hay delitos en las estadísticas de la Policía que no llegan a los tribunales porque a veces la investigación no cuenta con prueba suficiente para radicar cargos.