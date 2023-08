Héctor Ferrer dice que para ser mejor alcalde que Carmen Yulín solo había que “asfaltar, pintar y recoger basura”

El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, lanzó fuertes críticas a la administración de la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz a quien señaló por dejar la capital “destruída” y aseguró que para cualquier candidato hubiese sido fácil hacer mejor trabajo.

Ferrer dijo que el trabajo en la capital es un “mamey” ya que solo hay que realizar labores como asfaltas las carreteras, recoger la basura y pintar estructuras.

Al ser cuestionado en entrevista con WKAQ 580 sobre la posibilidad de ser el candidato a la alcaldía de San Juan por el PPD, este aseguró que ya está descartado y que continuará como representante de la Cámara.

“Yo lo descarté, yo no me siento preparado en este momento de mi vida para asumir ese cargo...Yo soy de San Juan pero en estos momentos de mi vida no me siento que tengo la preparación para estar en San Juan como alcalde de San Juan, si en su momento el desarrollo de mi mida profesional, llega ese momento, lo haré público como siempre”, expresó Ferrer en la entrevista radial.

“Cualquiera hubiese hecho un buen trabajo [...] Carmen Yulín dejó todo destruido en San Juan, cualquier hubiese hecho ese trabajo, eso es sencillo...cualquier hubiese hecho un buen trabajo, si lo único que había que hacer era asfaltar y pintar y recoger la basura. Esas cosas no se dieron en San Juan”, añadió.

Sobre la labor de Miguel Romero, quien actualmente es el alcalde de San Juan, Ferrer, aseguró que su labor es un “mamey” debido a los trabajos que tiene que realizar como alcalde luego de la administración de la exalcaldesa Popular.

“Cualquiera que hubiese salido electo en el 2020 era un mamey, arreglar la capital porque literalmente era tirarse a la calle para tirar brea, pintar y recoger basura y escombros”, expresó Ferer.

Actualmente, el PPD no tiene candidatos para la alcaldía de San Juan luego de que en el 2020 terminaran en la tercera posición por debajo del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Manuel Natal. En ese momento la exsenadora Rossana López fue la candidata por el PPD.