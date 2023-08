Pierluisi cataloga como un “horror” el tiroteo ocurrido frente al Tribunal de Caguas

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, catalogó como un “horror” los hechos ocurridos en el día de ayer en los predios del Tribunal de Caguas donde un hombre armado asesinó a dos personas con las que aparentemente tenía conflictos y el acto violento fue evidenciado por las cámaras de televisión en vivo.

“Lo que pasó ayer es un horror, porque ver eso yo lo vi en vivo por televisión, o sea, tiroteo en vivo por televisión. Eso le tiene que impactar a cualquiera. A mí me impactó terrible, entonces por la información que tenemos en una disputa entre vecinos, pero imagínense, jamás puede ocurrir. Ese es el tipo de violencia que está totalmente fuera de lugar, Es cómo hasta donde vamos a llegar. Sea por una cuestión de que una colindancia se le quite la vida a dos seres humanos”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“O sea, basta ya de eso. A mi me. Me repulsa esa situación. Sé que la policía va a investigar esto a fondo y el que causó estas dos muertes va a tener que responder hasta las últimas consecuencias. Pero otra vez, reitero, o sea, basta ya de la violencia, sea como sea. Y ésta de la que estamos hablando es la peor cuando se llega a la vida de un ser humano, eso es el extremo. Y que haya sido por una disputa como esa es inconcebible, una barbaridad. O sea, cuando único se puede justificar una cosa tan extrema es en defensa propia, pero no, jamás. Porque por una cuestión de colindancia, hasta dónde vamos a llegar?”, añadió.

El incidente fue reportado a eso de las 4:35 de la tarde del martes, en los predios del Tribunal de Caguas.

Según informó la Policía, los hermanos Ángel y Rosa Calderón Pérez de 44 y 45 años fueron asesinados a balazos en el lugar.

Relacionado a estos hechos, un hombre identificado como Roig George KaraKozian de 34 años, de naturaleza libanés, pero con residencia en Puerto Rico, fue arrestado en el lugar.