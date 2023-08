Airbnb implementa nuevas medidas para promover instancias seguras y responsables

La plataforma de alquiler vacacional, Airbnb, puso en marcha varias acciones para promover estancias seguras y responsables en Latinoamérica tanto para los Anfitriones como para los huéspedes que viven, trabajan, se alojan y viajan a través del mercado comunitario.

Entre las medidas que impuso se encuentran la mejora del sistema de calidad para Anfitriones, la exigencia de verificación de identidad de los huéspedes que reservan y de los Anfitriones que reciben las reservas y la tecnología para reducir el riesgo de eventos molestos y no autorizados como fiestas.

Sistema de calidad para Anfitriones y Reglas Fundamentales para Huéspedes

El sistema de calidad para Anfitriones identifica los espacios que pudieron no haber cumplido las expectativas de la comunidad tras recibir denuncias de infracciones reiteradas o graves de las reglas fundamentales para los húespedes, provocando la suspensión o eliminación del lugar de alojamiento de la plataforma.

Desde abril de este año, se han eliminado más de 12,000 anuncios en todo el mundo que no han cumplido con estas normas, incluyendo más de 1,000 en Latinoamérica.

Por esa razón, desde finales de junio, Airbnb está proporcionado orientación y educación a los huéspedes en todo el mundo con el objetivo de ayudarlos a aprovechar los comentarios constructivos de sus Anfitriones y evitar problemas más graves en el futuro.

Crear confianza con la verificación de identidad

Mientras, todos los huéspedes que realicen una reserva y los Anfitriones principales que obtengan una reserva a nivel global a través de Airbnb, deben haber completado un proceso de verificación en junio de 2023.

Si no completaste este proceso y eres un Anfitrión, tendrás el calendarios bloqueado y no podrás aceptar más reservas. Del mismo modo, si eres un huésped con cuenta en la plataforma y no has completado el proceso, no podrás hacer una reserva.

La nueva tecnología de evaluación de reservas busca combatir eventos disruptivos

Por otro lado, Airbnb lazó una innovadora tecnología de evaluación diseñada con medidas que ayudan a identificar y evitar las reservas que tienen un riesgo mayor de organizar eventos molestos como fiestas.

La tecnología examina factores relacionados con las reservas que pueden indicar un mayor riesgo de este tipo de incidentes. Estos factores incluyen aspectos como: la duración del viaje, la distancia hasta el espacio y si la reserva se realiza en fin de semana o entre semana, entre otras consideraciones.

Desde que se implementó el plan piloto global sobre la prohibición de fiestas en agosto de 2020, se ha producido un descenso mundial del 55% en la tasa de denuncias de eventos en la plataforma.

Canal de asistencia al vecino

Adicional, incluyeron el canal de asistencia al vecino que permite que informen preocupaciones urgentes sobre una propiedad cercana que creen que está compartida a través de Airbnb. Los vecinos pueden solicitar una llamada telefónica para hablar con un embajador de apoyo especializado o presentar una queja por escrito a través de https://www.airbnb.com/neighbors.