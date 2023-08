Pierlusi evaluará enmiendas al Código Electoral aunque este “tardísimo” para hacerlo

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, dijo hoy, martes, que a pesar “de que están tardísimo” para aprobar enmiendas al Código Electoral, evaluará si “llega algo” de la Asamblea Legislativa.

“Ya cada vez están más tarde, pero otra vez, la bola no está en mi cancha, no está en la cancha del Partido Nuevo Progresista (PNP). Realmente, es que lo que ha surgido aquí es una controversia interna en el Partido Popular Democrático (PPD)”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Nosotros estamos dispuestos a correr el proceso eleccionario bajo el Código Electoral actual. Lo hemos dicho, estamos en la mejor actitud de mejorarlo. Pero obviamente para eso tiene que haber una negociación entre ambos partidos”, añadió Pierluisi Urrutia.

Según el gobernador, la mayor parte de las enmiendas que el PNP acordó realizarle al Código Electoral son enmiendas propuestas por los legisladores del PPD.

“Nosotros incluimos algunas, por ejemplo, lo de la edad de los 60 años, que los que tienen 60 años o más puedan votar por adelantado, ya sea por correo o en su domicilio. Esa viene de nosotros, pero son las menos las que vienen de nosotros”, puntualizó el primer ejecutivo.

Precisamente, ayer, lunes, el presidente de la pava, Jesús Manuel Ortiz González, anunció que logró concretar acuerdos con el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández y el presidente senatorial, José Luis Dalmau, en torno al Proyecto de la Cámara 1822, aprobado el lunes 21 de agosto en la Cámara de Representantes, sobre las enmiendas al Código Electoral.

La medida aprobada desató una controversia entre los líderes del PPD ya que fueron negociadas entre los presidentes legislativos y los comisionados electorales del PNP, Edwin Mundo y Vanessa Santo Domingo, luego de que la Junta de Gobierno de la colectividad avalara la Resolución 2020-JG-005 estableciendo que las negociaciones con otros partidos políticos sobre las enmiendas al Código debían ser encabezadas por Ortiz González.

Finalmente, los presidentes legislativos acordaron que solo concurrirán con la aprobación del P de la C 1822, si la media incluye enmiendas producto de acuerdos con Ortiz González.

Por su parte, Pierluisi Urrutia insistió en que mantendrá las manos afuera de las conversaciones que tendrán los líderes del PPD.

“Yo no me voy a inmiscuir en eso. Yo no tengo que participar de esas conversaciones que tendrá, me imagino José Luis Dalmau y Tatito Hernández con el presidente del Partido Popular Democrático. Son asuntos de ellos, pero mi gente está disponible para atenderlo. O sea, cuando vengan con sus propuestas, nosotros entonces pues las atendemos y se votará a favor o en contra en su momento”, aseveró el gobernador.