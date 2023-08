Jesús Manuel Ortiz: “Discrepo de todo aquel que plantee que los reglamentos del partido son de adorno”

Al reintegrarse a sus labores legislativas, luego de pasar el Niágara en Bicicleta con una crisis política al interior del Partido Popular Democrático (PPD), el presidente de la colectividad, Jesús Manuel Ortiz, habló Punto por Punto con Metro.

¿Cómo fue ese proceso de diálogo sobre el Código Electoral y las sanciones que se habían impuesto? ¿Cómo fue el ambiente? ¿Cómo fue ese encuentro?

-Fue básicamente lo que yo esperaba. Varias horas de conversación, principalmente entre el presidente de la Cámara (de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández) y este servidor. El presidente del Senado (José Luis Dalmau) participó en algún momento también, pero las conversaciones más específicas fueron entre el presidente de la Cámara y yo, y creo que te puedo decir que en esa conversación ambos expusimos los puntos importantes de la controversia para cada uno. Nos movimos a buscar algunas áreas en común que pudieran atender la situación y que nos permitieron seguir adelante con toda la agenda que tenemos en el partido y con toda la agenda que también tenemos en términos de la evaluación de esta y otras medidas que hay pendientes en la Asamblea Legislativa. Fue un cambio, un resultado positivo y fue lo que yo esperaba.

¿Cómo espera que sea esa interacción con sus compañeros? Porque además de ser el presidente del partido, un representante más. ¿Cómo lo recibirán sus compañeros de delegación que habían sido sancionado por usted?

-Yo veo esto como una dinámica natural dentro de un partido. Obviamente, hay una situación novel en términos de que el presidente del partido es miembro de la delegación, pero mis compañeros saben que yo tengo un trabajo que hacer. Toda la delegación siempre estuvo al tanto de que esta discusión se estaba dando. Yo tuve oportunidad incluso antes de hablar con prácticamente todo el mundo de la delegación. Pero también nosotros como legisladores constantemente tenemos diferencias. Así que el legislador por naturaleza está acostumbrado estas diferencias. Pero pasamos al próximo tema.

El hecho de que usted no hubiese estado en el inicio de la sesión dio espacio para que se formara toda esta vorágine. ¿Qué compromiso era tan importante que en el inicio de la sesión, luego de unas vacaciones de verano, el presidente del partido no estaba en su trabajo legislativo?

-A la primera pregunta mi contestación es que no. Había una agenda legislativa que ya ellos aparentemente habían trazado y yo desde mi punto de vista no tenía ningún efecto adicional. La diferencia, las opiniones estaban ahí. En términos de la segunda pregunta, era un compromiso familiar que yo tenía con mi esposa, que tenía pautado ya previamente hace muchos meses, y un compromiso que yo por supuesto, iba a cumplir.

El deber constitucional de un legislador de votar o no votar versus el ser parte de un partido… ¿Prima uno sobre otro?

- Es un balance fino. Pero una cosa no tapa la injerencia que tenga la otra. Por ejemplo, legisladores, tenemos nuestra facultad constitucional de legislar sobre una realidad. Ahora, los partidos tienen una potestad de establecer unas líneas para las personas que militan dentro de ese partido. […] La controversia surgió por un proceso que se llevó fuera de lo que había establecido a la institución, era más un tema procesal que un tema de contenido.

Entonces, ¿Su oposición era de forma o era de sustancia?

-La controversia surge por el tema procesal. Yo he dicho públicamente que tengo unas reservas con el hecho de que el PNP (Partido Nuevo Progresista) solamente está dispuesto a negociar unos temas que ellos entienden no amenazan las ventajas que el sistema electoral hoy les concede porque así lo legislaron en el 2020. Y hay planteamientos en ese proyecto que yo he dicho públicamente que mis reservas y otros compañeros los he escuchado decir lo mismo. Hay unos puntos que hay muchos en acuerdo, hay otros que no, pero eso va a ser parte de la discusión. En los próximos días empezaremos el proceso de mirar las posiciones internas de cada cual para ver la posibilidad de esa medida.

En la discusión, tanto Rafael “Tatito” Hernández como el representante Jesús Santa Rodríguez plantearon públicamente que retaban a que dijeran en qué del proyecto era malo para el Partido Popular Democrático.

-El problema principal de ese proceso era que no todo el mundo sabía lo que contenía el proyecto. Vamos a empezar por ahí. Se descarga sin pasar un proceso de evaluación y la mayoría de la gente no sabía el contenido final del proyecto. No se dio una discusión en los méritos del proyecto. Afortunadamente, pudimos sentarnos a atender el tema procesal y ahora veremos en el asunto sustantivo dónde está cada quién parado.

Sobre las candidaturas por acumulación, le preguntamos a la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, y ella dijo que la enmienda vino del Partido Popular Democrático. ¿Es la primera vez que usted escucha esta propuesta sobre cómo los partidos postulan sus candidatos por acumulación?

- Yo creo que cuando ya dice que viene el Partido Popular Democrático lo hace con toda la intención de confundir y establecer que la institución promovió ese cambio. Yo asumo —porque no estuve en esas mesas de conversación— que a lo que se refiere es que lo trajo de alguna manera, o el presidente de la Cámara o alguien delegado por él. No sé cómo surgió, pero ciertamente no es una propuesta institucionalmente del Partido Popular. Ahora se discutirá y yo asumiré mi posición y escucharé la posición de los demás compañeros. Pero los planteamientos de la comisionada van dirigidos a crear un poco más de discordia internamente. Yo los despacho de esa manera, un comentario político de parte de la comisionada del PNP.

Mucho se ha analizado sobre si hubo daño a su futuro político, a una posible candidatura a la Gobernación. ¿Usted ha medido esa posibilidad?

- Yo creo que el análisis va a depender de la agenda de quién hace el análisis. Mi campo el de las comunicaciones y uno sabe cuando el comentario viene de quién viene, cuál es la agenda que está detrás. Los analistas políticos hacen su trabajo, a veces lo hacen de manera bastante acertada y a veces están totalmente fuera de lo que realmente sucedió en el asunto. Es simplemente una opinión de una persona que tiene una agenda o quiere impulsar algo. Yo lo respeto, son parte de la democracia. De mi figura dos cosas te tengo que decir, yo estoy aquí para presidir el Partido Popular (Democrático) y eso es lo que voy a hacer. A mí me eligieron los populares para dirigir el partido y ponerlo en posición de ganar. Eso conlleva a tomar decisiones. Los líderes tomamos decisiones. Yo analicé lo que tenía frente a mí y tomé las decisiones que entendía correcta y que tenía que tomar. Los populares, la base que está allá afuera, entiende muy bien que yo tomé las decisiones que tenía que tomar. Si un partido quiere ganar las elecciones, tiene que estar listo y tiene que estar ordenado. Ese orden incluye el orden institucional. Lo que no va a pasar conmigo ahora es simplemente que me voy a sentar en una silla a no tomar ninguna determinación. La gente estará a favor o en contra de la decisión que yo tome, pero las decisiones las voy a tomar. En cuanto a mi futuro, he dicho desde el principio que yo no descarto ninguna posibilidad. Esa sigue siendo mi contestación y cuando llegue el momento de anunciar candidaturas, por supuesto, con todos los análisis pertinentes que yo deba hacer, lo voy a anunciar. No me voy a desenfocar.

También, entrevistamos al representante Héctor Ferrer, quien ya dijo que se mantiene en la Cámara y no cerró la posibilidad de aspirar a la presidencia de ese cuerpo legislativo. Si usted no va a la gobernación y permanece en la Cámara, ¿usted estaría volviendo a aspirar a presidir la Cámara?

-No he tomado ninguna determinación. Héctor Ferrer es un aliado. Es parte importante del futuro del Partido Popular (Democrático) y yo continuaré trabajando con Héctor, como lo he hecho desde el día uno. Los populares se entusiasman cuando saben que nosotros tenemos un partido que tiene un liderato del futuro que se está levantando. Ahí tenemos a un Héctor Ferrer, a un tenemos a un Pablo José Hernández, ahí tenemos a una Estrella Martínez en su distrito (27: Aibonito, Coamo, Juana Diaz, Santa Isabel y Salinas) y tenemos un grupo de alcaldes jóvenes y de primer término de distintas ciudades que están haciendo su trabajo. Si yo hubiese estado pensando quizá en mi agenda individual, quién sabe cuál hubiese sido la decisión. Yo estoy pensando en la agenda colectiva y al final yo le presentaré a los populares mi hoja de servicio.

Hablando de posturas políticas, el senador Juan Zaragoza que lo apoyó para presidir el Partido Popular Democrático en medio de esta vorágine, dijo que usted estuvo mal y que no debió sancionar a legisladores. ¿Alguna reacción a la postura de Zaragoza?

-Yo respeto las posiciones de cada cual. De hecho, Zaragoza actuó de acuerdo con la resolución que se aprobó en la Junta de Gobierno, que establecía el trato que se le debía dar a este proyecto. Es parte de los votos que ese día favorecieron esa resolución. Yo discrepo de todo aquel que plantee que los reglamentos del partido son de adorno. Creo que por demasiado tiempo nosotros hemos tenido una institución que no hace cumplir sus reglas y aquí tiene que llegar un momento donde se busca alinear las fuerzas para que caminamos dentro de un orden institucional. Muy probablemente si otros compañeros hubiesen estado quizás en la posición en la que yo estuve, posiblemente la decisión hubiese sido algo similar a la mía, a menos que quisieran mantener la dirección de un partido donde no hay orden de nadie, ni donde todo el mundo va por su lado. Yo tomé las decisiones que tenía que tomar, creo que hice lo correcto en términos de tomar la decisión que garantiza la operación de un partido que tiene que respetar su propia orden o institucionales. Y, también, creo que hicimos lo correcto al sentarnos a conversar.