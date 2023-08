“No me preocupa”: Jenniffer González sobre endoso de Ricardo Rosselló a Pierluisi

Luego de la convención del Partido Nuevo Progresista (PNP), durante el fin de semana, la comisionada residente Jenniffer González aseguró que no le preocupa el endoso realizado por el renunciante gobernador Ricardo Rosselló al actual primer mandatario Pedro Pierluisi Urrutia.

González quien aunque no ha dicho oficialmente que aspirará a la gobernación, en varias ocasiones ha dejado saber que no descarta una posible candidatura y una primaria en la colectividad por la posición.

“A mi no me preocupa, no es la primera vez que alguien endosa al gobernador no será la última y ese tipo de cosas no tiene ningún peso en mi determinación de aspirar o no a una contienda primarista, después que yo tenga el favor del pueblo que para mi es lo más importante, lo demás es accesorio”, expresó en entrevista con Radio Isla 1320.

El pasado fin de semana se llevó a cabo la convención del PNP en un hotel de Río Grande y la comisionada residente solo estuvo presente el viernes en la reunión del directorio de la colectividad. En la entrevista añadió que habló “muy poco” con el gobernador de Puerto Rico.

Rosselló Nevares, ofreció un mensaje a través de un video que fue presentado en la Junta Estatal de la Convención del PNP en la que aseguró apoyar al actual gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, para las elecciones del 2024.

“Como dijo nuestro gobernador hace unos cuantos días, él enfrenta a cualquiera”, aseguró Rosselló confirmando su endoso al actual gobernador ante una posible primaria.

“Los estadistas no somos ajenos a este tipo de contiendas, de hecho, los resultados cuentan una historia muy distinta […] En cuatro de las ultimas cinco elecciones hemos tenido contiendas políticas para la posición principal de la gobernación y en las ultimas tres contiendas primaristas, el que ha prevalecido en esas contiendas ha ganado la gobernación en las elecciones”, dijo Rosselló.

La comisionada residente no estuvo presente en el resto de los días de la convención.