Pierluisi dice que no está buscando candidato para comisionado o comisionada residente

El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el sábado que no está en el proceso de buscar un candidato o candidata a comisionado residente en Washington, ante el posible reto de Jenniffer González Colón.

“No, yo no he comenzado ese proceso porque aquí hay mucha especulación y obviamente gente que no son del partido, pues lo que desean es que aquí haya algún tipo de discordia y seguro tiene su favorito”, dijo el presidente del PNP a preguntas de la prensa.

Según el gobernador, los que impulsan la candidatura de González Colón son personas de otros partidos.

“Por lo menos la inmensa mayoría de los que propician esta discusión no son de nuestro partido. Y las razones son obvias. El otro partido principal, que es el Partido Popular, tiene un revolú interno increíble, tiene unos líos internos que aquí no los tenemos. Y si será así, en su momento se materializa esa primaria. Entonces sabremos a quienes les interesa aspirar a la comisaría y yo entonces decidiría si endoso a alguien. Pero para esa presión yo no estoy en eso. O sea, yo no estoy dándole consideración a ese asunto lo más mínimo. Definitivamente la silla de la comisaría está ocupada. Mi consigna es cuatro años más para todos los incumbentes del partido, es decir, los funcionarios electos exactos”, expresó.

González Colón no ha oficializado su aspiración política para las elecciones de 2024, pero ha reiterado en que el anuncio está cada vez más cerca.