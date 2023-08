Gobernador no cree represalia en el Senado contra secretaria del DE por designación a la CEE

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia rechazó el sábado que la vista pública para atender el nombramiento de la secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces Vega se aplazara en represalia por la designación del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que objeta el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.

“Una cosa no tiene que ver con la otra y entiendo que es así. El caso me parece que se aplaza esa vista porque el Senado quiere más tiempo para prepararse. Es decir, meramente quieren más tiempo para prepararse los miembros de la Comisión de Nombramientos y cualquier otro miembro que quiera participar de esa Vista Pública para examinar, hacerle preguntas a la designada secretaria de Educación. Entiendo que esa es la razón. Ella acaba de someter todo a la documentación, así que es natural que se tomen más tiempo para ir a ir a esa vista pública”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“En cuanto al asunto de la Comisión de Elecciones en Comisión, ahí lo que yo he hecho es cumplir con básicamente la ley al revés, como el proceso tenía hasta ese día, hasta el viernes, para someter un candidato por la vacante que tenemos ante la renuncia del que fue presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Rosado Colomer me daba un término la ley, el Código Electoral o la ley que atiende este asunto para yo someter ante la Legislatura a un candidato para ese puesto. Luego de que los comisionados electorales no pudieron tener un consenso unánime en cuanto a su designación. Y es correcto”, añadió.

El viernes, el presidente del Senado envió unas declaraciones escritas sobre el nombramiento emitido por el gobernador de Jorge Rafael Rivera Rueda como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“Nuevamente el gobernador Pedro Pierluisi incumple con el mandato del pueblo que dispuso, a través de sus votos, que un partido distinto al suyo dirija el poder legislativo. Al enviar un nombramiento a la presidencia de Comisión Estatal de Elecciones, sin que haya mediado previamente un proceso de dialogo y deferencia, se violenta la disposición constitucional de consejo y consentimiento del Senado. Eso, reitero, es inaceptable”, afirmó el dirigente senatorial.

“No sólo le hace un flaco servicio a la democracia puertorriqueña, sino que macula a quien designa, pues llega ante el Senado como un intento de imposición en lugar de producto del diálogo y el consenso que impera en el mandato constitucional de consejo y consentimiento”, expresó Dalmau Santiago.