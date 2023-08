Gobernador insiste será el Negociado el que decida el cargo en la tarifa eléctrica

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia insistió el sábado que cualquier cargo en la tarifa de energía eléctrica le corresponderá aprobarla al Negociado de Energía, luego de que la Junta de Control Fiscal presentara su tercer Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica.

“Estamos evaluando. Sí, veo. Y ya confirmamos que por lo menos reduce la deuda en 75 por ciento. Eso es una reducción grande, hay que reconocerlo. También vemos que ha aumentado el número de acreedores que están de acuerdo con ese plan. Y eso es positivo porque aumenta también la probabilidad de que la de que la juez confirme un plan de ajuste y que ya pasemos de este capítulo o posiblemente es el último capítulo que nos queda importante en el asunto de la quiebra del gobierno. Así que esas cosas son positivas”, dijo el gobernador en un aparte con los periodistas.

“Digo que lo estamos todavía evaluando, porque ahí se habla y aparentemente en lo que le presentan al tribunal de posible aumento en el costo de la luz y como yo he dicho en repetidas ocasiones, será el Negociado de Energía el que fija el costo de la luz en Puerto Rico. Así lo exige nuestra ley y lo admiten en el documento que presentan ante el Tribunal. Porque quién tiene la última palabra en cuanto al costo de la luz en Puerto Rico en el Negociado de Energía Así que en este momento esa es mi posición. Estamos evaluando el asunto. Reconozco, que nos estamos acercando al final de esa quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y que va a haber una gran reducción en la deuda que se acumuló, que sabemos que eso fue. Eso pasó en diferentes administraciones en el pasado y lo importante es que el pueblo no pague los platos rotos de ese asunto. En la medida posible cargo el cargo por consumo que aparece hoy y el cargo únicamente por lo que se lleva con las pensiones. Tampoco eso se ha contemplado todavía”, añadió.

“Pero vuelvo y digo, estos son asuntos técnicos que al final y a la postre debe estar tomando la palabra aquí o tomando una decisión final va a ser el Negociado de Energía. No hay duda de que en su momento, la Autoridad de Energía Eléctrica va a estar pagando una deuda que ahora mismo no paga. La quiebra tiene fin, por definición. O sea, uno no puede estar en quiebra durante toda la vida, eso no funciona así. O sea, no es una quiebra indefinida. Llega un momento en que la juez tiene que ponerle fin al proceso. Y ahora yo lo que hay, insisto, es que tenemos ahora a Genera, que está contratada para generar, para obtener ahorros, para ser más eficientes y no necesariamente porque haya un costo adicional a pagar de parte de la Autoridad Energía Eléctrica todo ese costo se debe reflejar en la factura de la luz. ¿Qué cantidad se reflejará? Insisto, eso va a estar en las manos del Negociado de Energía”, sostuvo.

Según la información provista por la Junta de Control Fiscal, los Cargos para Clientes Residenciales sin Subsidios

Tarifa fija de conexión: un dólar al mes.

007 por kilovatio-hora para hasta cuatrocientos veinticinco kilovatios-hora al mes de electricidad suministrada por la AEE.

027 por kilovatio-hora para el consumo que exceda los cuatrocientos veinticinco kilovatios-hora al mes.

Detalles de los Cargos para Clientes Comerciales, Industriales y Gubernamentales

Tarifa de conexión de un dólar con veinticinco centavos al mes para clientes de pequeñas empresas y pequeñas empresas industriales. Hasta ciento doce dólares con cincuenta centavos al mes para grandes empresas, proporcional a su tarifa actual.

Entre 0.013 y 0.027 por kilovatio-hora al mes para la electricidad suministrada por la AEE.

Aprobaciones y Regulaciones

Todos los cargos propuestos están sujetos a la aprobación del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), el regulador energético independiente.

Otros Factores Considerados

La Junta tuvo en cuenta diversos factores y datos para determinar el cargo heredado, incluyendo el análisis de cuánto pagan los hogares puertorriqueños en proporción a sus ingresos. El Plan Fiscal revisado, certificado en junio, refleja proyecciones actualizadas sobre demanda y costos de electricidad, incluidos los costos de iniciativas de eficiencia energética exigidas por ley.

Trato de las Pensiones