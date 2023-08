“No son mías pero se ven bonitas”: Comisionada sobre pancartas que dicen “Jennifer gobernadora”

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, negó que los pasquines alusivos a una posible candidatura a la gobernación de su parte sean de su equipo de campaña.

Sobre la publicidad que se encuentra por toda la periferia donde se realiza la convención que leen “Jenniffer González gobernadora 2024″, la comisionada residente rechazó que su equipo de trabajo tenga algo que ver con el particular “pero tengo que aceptar que se ven bien bonitos”.

Al hablar de su decisión sobre la posición electiva que va a aspirar en el 2024, expresó “estoy mas cerca que nunca de tomar esa decisión”.

En cuanto a su presencia en la Convención, estableció que participará en la reunión del Directorio. Del resto de las actividades, contestó “vamos a ver como se desarrolla el resto del día”.

González Colón opinó el viernes también opinó sobre la situación en el Partido Popular Democrático (PPD) por las enmiendas al Código Electoral.

“Habiendo sido presidenta de la Cámara no había visto unas sanciones y unas medidas como esas por defender la prerrogativa del elector. Porque esas enmiendas buscan garantizar a esos electores de 60 años o mas su acceso a la votación. Son enmiendas técnicas, no tienen nada que ver con asuntos institucionales y de valores para que haya esta trifulca. El nuevo presidente del PPD instaurando estos estilos de sanciones y amordazando a su propio liderato. Esto es evidencia de que la pava no tiene rumbo ni camino”, dijo González Colón en un aparte con la prensa.

“Nosotros no tenemos esas controversias. Si ellos no pueden ponerse de acuerdo en algo tan sencillo como aprobar unas enmiendas para proteger la intención del elector, que uno puede esperar con temas medulares , temas importantes como salud, criminalidad y calidad de vida”, añadió.