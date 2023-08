Designada secretaria de la Familia entregará documentos el lunes al Senado

La designada secretaria del Departamento de la Familia (DF), Ciení Rodríguez Troche, dijo que espera entregar a principios de la próxima semana los documentos requeridos por el Senado para su confirmación.

“Ya tengo prácticamente toda la documentación preparada para someterla. Obviamente, tengo que cumplir con el examen psicológico y otras vertientes, pero ya yo espero que el lunes pueda entregar toda la documentación relacionada a mi caso”, dijo la secretaria del DF a preguntas de la prensa.

Por su parte, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, expresó que ha recibido buenos comentarios de Rodríguez Troche y que ha escuchado de varios legisladores de los diversos partidos políticos que desean que se concrete pronto la confirmación.

“Para mí son resultado de que aprecian el trabajo que ha estado llevando a cabo la licenciada Ciení Rodríguez Troche desde finales del año pasado. Ya ella lleva a cargo de este departamento de forma interina, básicamente ocho meses, que tienen la mejor carta de presentación a favor de su confirmación, claro está, vamos a respetar el proceso”, expresó Pierluisi.

Desde el pasado 1 de enero de 2023, la funcionaria ha ejercido como secretaria interina de la agencia y, previamente, fue la subsecretaria del Departamento.

Asimismo, el primer mandatario aseguró “sentirse positivo” ante el hecho de que Rodríguez Troche pase el visto bueno del Senado.

“Se llevará a cabo, presumo yo, una vista pública en la que ella podrá contestar las preguntas de los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado. Y, también, escudriñarán la información que ella le va a someter al Senado. Pero yo me siento positivo de que va a lograr ese voto”, puntualizó el gobernador.

Rodríguez Troche comenzó su carrera trabajando en organizaciones de base comunitaria en y fuera de Puerto Rico, entre las que se destacan: ProFamilia, Iniciativa Comunitaria de Investigación, Fundación Chana y Samuel Levis, La Fondita de Jesús, Needs Educational Foundation, el Women’s Center of Monmouth County, Inc. de New Jersey, Hispanic Affairs & Resources Center, Inc. y el Long Branch Board of Education.

También, se destacó como asesora en Asuntos de Calidad de Vida en La Fortaleza desde el 2009 al 2012 y laboró luego en el Senado de Puerto Rico como directora ejecutiva de la Comisión de Revitalización Social y Económica, y como asesora sénior del mismo Cuerpo Legislativo. Antes de fungir como subsecretaria del Departamento de la Familia, laboró en La Fortaleza como asesora del Gobernador en Asuntos de Bienestar Social.

La designada secretaria de la Familia cuenta con un grado de Maestría en Trabajo Social con concentración en Administración de Agencias de Recursos Humanos y un bachillerato en Trabajo Social, ambos grados de la Universidad de Puerto Rico. Rodríguez Troche es la mayor de cuatro hermanos, y es producto del sistema público de enseñanza.