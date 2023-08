Denis Márquez dice que no le sorprendería que el Senado apruebe enmiendas al Código Electoral

El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, catalogó como un intento de que no haya una diversidad en la Legislatura y una “combinación de pitcher y cátcher” entre el Partido Nuevo Progresista (PNP) y “sectores” del Partido Popular Democrático (PPD), la aprobación a las enmiendas al Código Electoral en la Cámara de Representantes.

Márquez denunció en el segmento Metro al Mediodía que la sexta Sesión Legislativa inició con el descargue del Proyecto de la Cámara 1822, radicado el mismo lunes por el presidente del cuerpo legislativo, Rafael “Tatito” Hernández.

“Mientras se estaba dando el proceso de aprobación, no teníamos el mismo a la mano, no lo habíamos visto, no lo conocíamos, no sabíamos de qué se trataba… minutos antes de votar fue que pude empezar a ver una copia del proyecto de ley”, dijo el representante independentista sobre la medida aprobada con 34 votos a favor de las delegaciones del PNP y el PPD.

Sobre la propuesta de limitar las candidaturas por acumulación, Márquez Lebrón explicó que no todos los electores podrán votar por los partidos políticos que postulen solo uno o dos candidatos “En otras palabras, el proyecto dice que uno puede aparecer en la papeleta… en un tercio de los precintos electorales. En los otros dos tercios, no puedes aparecer y va a ser una decisión de la Comisión Estatal de Elecciones organizarlo”.

Asimismo, clasificó como una movida inconstitucional que los legisladores independientes puedan “acumular solamente un tercio de los de los precintos electorales”.

En cuanto a las expresiones de presidente senatorial, José Luis Dalmau, sobre que no asumiría una postura hasta hablar con el presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz, y con Hernández Montañez, Márquez Lebrón aseguró que no le sorprendería que el Senado, también, aprobara el proyecto ya que con “el hambre y el deseo de hacer daño a cualquiera que esté demostrando que va a cambiar las circunstancias políticas electorales de Puerto Rico, son capaces de aprobarlo”.

“A mí no me sorprende nada. El Partido Popular (Democrático) tiene una historia de perseguir a las minorías, de perseguir a los sectores que son contrario a ellos y el PNP aprendió del PPD a hacerlo. Ahora que, en estas circunstancias históricas, todo va encaminado a que lo que éramos las minorías vamos a ser las mayorías, van a hacer todo lo posible de impedir que eso suceda”, concluyó el representante del PIP.