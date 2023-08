AMPR respalda a maestros que desean formar parte del consejo que velará las pensiones

Representantes del magisterio público anunciaron hoy en la mañana su intención de ser parte del Consejo de Beneficios de Pensiones que velará el buen uso y el crecimiento del fondo de reserva que se ha destinado para garantizar el pago de las pensiones de los empleados gubernamentales.

Los interesados en ocupar el puesto son los maestros retirados Steven Díaz Escobales y Félix Figueroa Correa, así como el maestro activo, Ángel Javier Pérez Hernández.

Los educadores, que cuentan con el respaldo de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), participarán de la elección especial que se llevará a cabo para escoger a los representantes del Sistema de Retiro de Maestros (SRM) y de los empleados activos del gobierno en el Consejo de Beneficios de Pensiones, una entidad sin fines de lucro creada tras la aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda de Puerto Rico para ayudar a pagar las pensiones de los retirados en años futuros.

“Como resultado del Plan de Ajuste de la Deuda se creó un fondo de reserva para la administración de las futuras pensiones de los servidores públicos, incluyendo al magisterio. Ese fondo será un apoyo financiero para el gobierno cuando este no tenga ingresos suficientes para pagar las pensiones. Los integrantes de este consejo tendrán la función de vigilar el uso eficiente de los fondos que se han separado para esto y su crecimiento de modo que, en el futuro, no volvamos a vivir lo que sucedió con el retiro de los empleados públicos”, destacó Víctor M. Bonilla Sánchez, presidente de la AMPR.

El Consejo de Beneficios de Pensiones estará compuesto por nueve integrantes, seis serán escogidos en elección: dos del Sistema de Retiro Central, dos del SRM, uno del Sistema de Retiro de la Judicatura y un empleado activo del gobierno. La elección para escoger a los miembros del Consejo de Beneficios de Pensiones comenzó el 18 de agosto y se extenderá hasta el 15 de septiembre.

“La Asociación reconoce la importancia de que los pensionados y pensionadas, actuales y futuros, tengan participación y voz activa en el futuro de sus pensiones y se fiscalice la toma de decisiones. Por ello, estamos apoyando a estos tres educadores que, por años, han demostrado estar comprometidos con los derechos del magisterio y la defensa de sus pensiones y que están dispuestos a dar la batalla defendiendo el dinero del retiro de nuestros trabajadores”, agregó Bonilla Sánchez.

Steven Díaz Escobales, maestro retirado que perteneció tanto a la Federación de Maestros como a la AMPR, así como a la National Education Association y la American Federation of Teachers, afirmó que su intención de pertenecer al Consejo de Beneficios de Pensiones es “defender y proteger el dinero de las pensiones que, con mucho sudor y sacrificio, los maestros se ganaron y que les servirá para tener una vida digna luego de los años de entrega que dieron al sistema educativo”.

Mientras, Figueroa Correa destacó que “es bien importante que los maestros en general participen de esta elección porque por primera vez en la historia, los retirados de Puerto Rico, actuales y futuros con beneficios de retiro definidos, tienen un fondo de reserva que ayudará a pagar y dará seguridad a sus pensiones, en caso de que el gobierno no pudiera pagar las pensiones debido a una emergencia o que los recaudos caigan por debajo de las proyecciones”.

Figueroa Correa, quien es también maestro retirado, fue presidente de la Junta de directores de Educoop, ha pertenecido a las Juntas de directores de la Asociación de Maestros, el Hospital del Maestro y la Égida del Maestro y es presidente del Consejo Metropolitano de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico.

Por su parte, Ángel Javier Pérez Hernández, actual secretario general de la Local Sindical de la AMPR, es el único representante magisterial que intenta convertirse en el portavoz de todos los empleados activos del gobierno en el Consejo de Beneficio de Pensiones. Pérez Hernández, es maestro de Educación Física elemental y adaptada y lleva más de 23 años en el sistema educativo. Además, fue presidente de la Asociación de Educación Física y Recreación de Puerto Rico, coordinador general de la Red de Actividad Física de Puerto Rico y expresidente del Consejo de Estudiantes de la Administración de Colegios Regionales – UPR.

“Durante toda mi trayectoria me he dedicado a defender desde diversas posiciones los derechos de la clase magisterial y en los últimos años parte de las batallas que he dado es, precisamente, defendiendo el derecho de los docentes a tener un retiro digno después de entregar su vida al servicio público y a la educación del país. Esa misma representación que he hecho para el magisterio estoy comprometido a hacerla por todos los trabajadores del gobierno”, expuso Pérez Hernández.

Finalmente, Bonilla Sánchez, puntualizó que la AMPR decidió apoyar la intención de esos candidatos de pertenecer al Consejo de Beneficio de Pensiones porque como institución, desde su fundación, han sido propulsores de legislaciones e iniciativas cuyo fin es ampliar los derechos del magisterio y asegurar su tranquilidad.

“Lo que hoy constituye el Sistema de Retiro para Maestros, fue la primera gran victoria pública de nuestra Asociación. El compromiso inquebrantable de la AMPR con el retiro de los maestros activos y retirados se ha visto evidenciado en todas las batallas llevadas a cabo contra todos los intentos gubernamentales de oprimir a los maestros del sistema público y decapitar su retiro. Ahora no podemos hacer otra cosa que asegurarnos que nuestros maestros y todos los trabajadores estén bien representados en este Consejo y tengan las garantías necesarias de que sus pensiones estarán a salvo”, concluyó el presidente de la AMPR.

Para escoger a los representantes del Sistema de Retiro para Maestros podrán votar pensionados bajo la Ley 218 y Ley 91 y maestros activos nombrados bajo la Ley 91 que al 14 de marzo de 2022 contaban con al menos 10 años de servicios cotizados. Para seleccionar al representante de los trabajadores activos podrán votar empleados activos elegibles que participan en un sistema de retiro de beneficios definidos del Retiro Central, Retiro de Maestros y la Judicatura.

Para más información sobre el proceso de votaciones visite la página https://consejotransitorio.org/