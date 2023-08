A prisión hombre que pidió ayuda en Puerto Rico Gana tras no pagar fianza

Tras no poder pagar fianza, José Velázquez Rivera, el hombre que fue arrestado por robo luego de pedir ayuda en televisión nacional fue ingresado a prisión.

El juez Ángel Rodríguez del Tribunal de Primera Instancia de Guayama, halló causa probable contra el hombre por delitos de apropiación ilegal y le fijó una fianza de $50 mil que no pudo prestar por lo que fue enviado al Complejo Correccional Sgto. Pedro Joel Rodríguez Matos “Las Cucharas” en Ponce, según informó Telenoticias (Telemundo).

Velázquez Rivera, justificó sus actos ya que asegura no tenía un lugar donde vivir y tuvo que recurrir al hurto de un vehículo.

“A Alex DJ, claro vivía en un carro robado claro que sí porque toqué muchas puertas en el gobierno y ninguno me abrió las puertas. ¿Pues a qué uno tiene que acudir? Al vandalismo”, expresó en entrevista con la periodista Glorinel Soto de Telenoticias.

Del mismo modo, al ser cuestionado sobre si se arrepiente de haber hurtado el vehículo este indicó que no ya que “no tenía un techo donde vivir” .

Sobre el dinero que se le otorgó a través de donaciones que se solicitaron a través del llamado que hizo el programa el pasado domingo, ese aseguró que lo devolverá.

El comandante Gerardo Oliver, director de la División de Vehículos Hurtados indicó en Telenoticias (Telemundo) que a Velázquez Rivera se le estaba buscando desde el pasado 7 de agosto por robo de un vehículo y dinero en efectivo, este fue identificado por el Negociado de la Policía de Puerto Rico cuando fue visto en el programa Puerto Rico Gana de Telemundo.

El animador de Puerto Rico Gana, Alex DJ, reaccionó ayer a la noticia sobre el hombre que fue al programa a pedir ayuda y posteriormente arrestado.

“Él me dije que está viviendo en el carro, yo creo que mi único error o no es un error realmente, es ser un animador con corazón noble”, expresó Alex DJ.

Durante el programa del domingo, José Velázquez Rivera de 26 años aseguró que se crió en el sistema de hogares del Departamento de la Familia desde sus tres años y que en estos momentos estaba viviendo en un vehículo.

“Obviamente, yo creo. Lo estoy mirando y el caballero está llorando, yo lloré con él, lo ayudé, le regalamos 500 dólares. Hoy lo arrestaron por supuestamente, que no sé si es real, que anda en un carro robado. Yo le deseo a él y a las personas que están involucradas en esto que ojalá y todo salga bien. Yo de mi parte que me estaban preguntando, lo único que está pasando aquí es que el animador tiene un corazón noble. La situación me llegó al corazón y así he sido desde chiquito desde crianza, que sea verdad o no el que le tiene que tomar justicia, que chequee de mi parte yo lo perdono”, expresó durante el comienzo del programa.

Velázquez Rivera de 26 años quien fue arrestado durante el día de hoy detrás de una farmacia en la Avenida Degetau en Caguas. Al hombre se le ocupó un vehículo Hyundai Accent color gris que fue reportado como robado el pasado 7 de agosto en Guayama. Según la policía, al momento del robo el vehículo era conducido por una mujer, pero pertenecía a una compañía de alquiler. En la querella también se indica que Velázquez Rivera se apropió de $600 en efectivo de la conductora.

Según la investigación, luego de hurtar el vehículo y el dinero, este fue visto en el programa Puerto Rico Gana de Telemundo participando de uno de los juegos. En medio de su participación, este indicó que supuestamente vivía dentro de su auto por las necesidades que sufría.

A raíz de la historia, la producción le otorgó 500 dólares, mientras que otros ciudadanos contribuyeron con sus donativos económicos mediante ATH móvil y hasta un alcalde le ofreció una oferta de empleo y vivienda.

El caso fue investigado por el agente Edwin Torres Rosado de la división de Vehículos Hurtados de Guayama. El caso será consultado con la Fiscalía de Guayama del Departamento de Justicia.

La policía indicó que Velázquez Rivera cuenta con expediente criminal por delitos previos.