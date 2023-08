Gobernador confía en proceso de quiebra del Grupo HIMA

En medio de la crisis financiera del grupo HIMA, el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia expresó confianza el lunes en el proceso de quiebra que enfrenta la entidad y su capacidad de reorganizarse.

“Será en el proceso de quiebra que el gobierno comparecerá por conducto de AAFAF y de igual manera en el caso del CRIM”, señaló Pierluisi Urrutia a preguntas de periodistas.

“Aunque HIMA no ha anunciado un cierre, continúa operando. Y aunque recientemente despidió a 300 empleados, en el gobierno hay esencia de personal médico y ya se han empezado a reclutar más”, agregó.

El trasfondo de esta situación revela una creciente preocupación sobre la salud financiera de instituciones hospitalarias en el país. La semana pasada, el grupo HIMA entró en quiebra y en respuesta, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales se opusieron a un financiamiento de emergencia para la entidad.

En respuesta a inquietudes sobre la posibilidad de una crisis en el sector de la salud debido a problemas financieros, el gobernador argumentó: “Cada hospital tiene su propia condición. Puede ser que ocurran consolidaciones dentro de la industria de hospitales en Puerto Rico”.

También destacó el desafío que enfrentan algunos hospitales debido a la baja poblacional y al crecimiento de operaciones ambulatorias. Sin embargo, defendió la efectividad del Plan Vital, asegurando que actualmente es el mejor plan en Puerto Rico, con adecuada financiación para los próximos cinco años.

Finalmente, el gobernador remarcó que, a pesar de los retos, “Tenemos un sistema de salud en funciones, particularmente para los vulnerables. Vamos a seguir bien pendientes de la situación para que no falten camas y tengamos un número adecuado de hospitales”.

Durante las vistas en la Corte federal de Quiebras, se reveló que el Grupo HIMA no tenía fondos disponibles. El representante legal del sistema hospitalario, Wigberto Lugo, señaló que si no se alcanzaba un acuerdo con los acreedores, no podrían hacer frente a sus obligaciones financieras. El licenciado Lugo y el abogado de Island Healthcare, LLC, principal acreedor, Hermann Bauer, propusieron un préstamo de 6 millones de dólares para continuar ofreciendo servicios por seis semanas más. Sin este dinero, Lugo advirtió que tendrían que cesar las operaciones hospitalarias.

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico y el Centro de Recaudaciones de Ingreso Municipal (CRIM) se opusieron a la moción de un colateral de 6 millones de dólares. Luis Marini Biagi, abogado de la autoridad financiera, solicitó más tiempo para revisar la información y buscó una reunión con los representantes de HIMA e Island Healthcare. La representación legal de HIMA aclaró que necesitaban 1.8 millones de dólares inmediatamente para mantener las operaciones hospitalarias por tres días adicionales. A pesar de tener compromisos financieros inmediatos, como salarios, carecían de los fondos, poniendo en riesgo los ingresos de 3,700 empleados.

En una semana anterior, el Grupo HIMA había presentado una solicitud de reorganización bajo el Capítulo 11 de la Ley federal de Quiebra. Hermann Bauer, abogado de Island Healthcare, destacó la falta de propuestas alternativas por parte de las autoridades del gobierno. Por su parte, CRIM rechazó la propuesta ya que los situaba entre los últimos en recibir pagos de una deuda de 11.5 millones de dólares. Posteriormente, tras un receso, Island Healthcare presentó una nueva propuesta que fue igualmente rechazada por CRIM.

El Grupo HIMA estaba en el proceso de identificar posibles compradores para tres de sus instalaciones y estaba cerca de concretar la venta del hospital de Fajardo. Lugo enfatizó la necesidad urgente de fondos y mencionó la posible reubicación de pacientes de emergencia a otras instalaciones. Se discutió la venta de activos como una opción bajo el Capítulo 11 en comparación con el Capítulo 7, donde los activos se venderían a precios muy bajos.