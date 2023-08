Gerardo “Toñito” Cruz aclara rechazo del PPD al veto de enmiendas electorales

El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz, detalló que la Resolución 2023-JG-005, aprobada unánimemente por su Junta de Gobierno expresa el rechazo del PPD, al veto ejercido por el Gobernador a las enmiendas al Código Electoral aprobadas por la Asamblea Legislativa.

“Es Importante aclarar el contenido de la Resolución que la pasada semana fue aprobada en reunión de la Junta y no dejar espacio a interpretaciones equivocadas. La resolución en cuestión establece varios puntos importantes que todo popular y todo funcionario electo bajo la insignia de la Pava, debe tener claro”, estipuló Cruz Maldonado, al tiempo que estableció que la Junta de Gobierno, es el organismo rector del Partido Popular, y es ella, en conjunto con el presidente quiénes establecen la política pública institucional.

La resolución en cuestión establece que cualquier negociación relacionada con asuntos electorales entre el PPD y otros partidos políticos, así como legisladores independientes presentes en la Asamblea Legislativa, será liderada por el presidente del Partido Popular Democrático, quien a su vez preside la Conferencia Legislativa. Este proceso contará con el apoyo del equipo electoral del partido y se realizará mediante el consenso y el diálogo con los líderes legislativos de ambas cámaras. Además, se requiere que todos los miembros del partido acaten y cumplan con las decisiones tomadas por la Junta de Gobierno.

“La obligación de todos los funcionarios electos bajo el Partido Popular Democrático es cumplir con las disposiciones de nuestro reglamento y con las determinaciones de los organismos directivos, en este caso la Junta de Gobierno. No hacerlo es incumplir esa obligación y violentar el reglamento de la institución”, puntualizó.

En un esfuerzo por mantener a todos los legisladores debidamente informados, Cruz Maldonado, quien también funge como Comisionado Electoral Alterno, anunció el envío de una carta explicativa a todos los miembros de la delegación en la Cámara de Representantes. Esta carta tiene como objetivo asegurar que todos comprendan plenamente la resolución aprobada y las disposiciones reglamentarias relacionadas con las decisiones tomadas por los órganos directivos.

“Los populares quieren ver un Partido unido, no quieren ver actuaciones que sólo abonan a la fragmentación y que debilitan la confianza de los electores. Es esa misma fragmentación la que nos debilita como institución y la que nuestro presidente combatirá. Por eso y conscientes de que esa fragmentación no abona nada positivo, ya el presidente del Senado, José Luis Dalmau, el pasado viernes, precisó que ninguna iniciativa relacionada al Código Electoral que no cuente con el aval del presidente del PPD, tiene oportunidades en la Cámara Alta”, precisó.

Cruz Maldonado hizo hincapié en que ningún individuo, ni siquiera el presidente del PPD, puede situarse por encima de los órganos rectores del partido. También recordó que, en el pasado mes de noviembre, se reconfiguró el reglamento interno para lograr una mayor participación y representación en la Junta de Gobierno.