Gobernador asegura coordinador de revitalización evitará que la Junta intervenga para decidir proyectos críticos

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia explicó las funciones del Coordinador de Revitalización de la Junta de Control Fiscal, José Ramón Pérez Riera.

“Es que la Ley PROMESA dispone que es el gobernador el que básicamente hace la designación. La Junta se somete candidato o candidata para el cargo y entonces entre los candidatos y candidatas yo escojo la persona que entiendo más idónea para asumir el cargo. Básicamente, el coordinador de revitalización, es el que establece que la Junta puede certificar proyectos como proyectos críticos de revitalización y entonces pedirle a toda la agencia, tanto estatales como las mismas federales, que expedite en el trámite de cualquier permiso”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Pierluisi Urrutia señaló que desde la salida en el 2019 de Noel Zamot, la Junta no tenía a una persona a cargo de decidir cuáles serían los proyectos críticos.

“En el pasado, la Junta no estuvo muy activa en esta área, solamente tuvieron un director. Si se recuerdan era Noel Zamot. Y mi recuerdo es que hubo una situación que se estaba dando y es que proponentes que estaban, básicamente licitadores, proponentes, que estaban ante las agencias y estaban recurriendo a la Junta para obtener ese endoso y eso se podía interpretar como que entonces la Junta estaba escogiendo, en un proceso competitivo, quién es el que debería ser el agraciado. Y ese no es el propósito de esto. O sea, aquí lo ideal es que la Junta esté designando como críticos proyectos que ya están encaminados o ya están en proceso de contratación y que en su juicio, el de la Junta, entienden que hay que acelerarlo. Pero no me parece que es propio que la Junta intervenga en procesos internos”, mencionó.

El exsecretario de Desarrollo Económico y Comercio estará a cargo de evaluar proyectos relacionados a la infraestructura de Puerto Rico con fondos estatales como fondos federales.