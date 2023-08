El calentamiento global está cambiando el color de los océanos

Investigaciones recientes han revelado que los océanos están cambiando de color como consecuencia de los estragos del calentamiento global que está experimentando nuestro planeta.

Científicos del MIT, el Centro Nacional de Oceanografía del Reino Unido y otros centros descubrieron que el color de estas enormes masas de agua ha cambiado significativamente en los últimos 20 años y es probable que esta tendencia global sea consecuencia del cambio climático inducido por el hombre.

En un estudio publicado en la revista Nature, los investigadores afirman haber detectado cambios en el color de los océanos en las dos últimas décadas que no pueden explicarse únicamente por la variabilidad natural interanual. Estos cambios de color, aunque sutiles para el ojo humano, se han producido en el 56% de los océanos del mundo, un área mayor que la superficie terrestre total de la Tierra.

“Esto aporta pruebas adicionales de cómo las actividades humanas están afectando a la vida en la Tierra en una enorme extensión espacial. Es otra forma en que los humanos están afectando a la biosfera”. — B. B. Cael, autor principal e investigador del Centro Nacional de Oceanografía de Southampton (Reino Unido).

La investigación descubrió que las regiones oceánicas tropicales cercanas al ecuador se han vuelto cada vez más verdes con el paso del tiempo. El cambio de color de los océanos indica que sus ecosistemas superficiales también deben estar cambiando, ya que el color del océano es un reflejo literal de los organismos y materiales de sus aguas.

“Sabemos que un cambio de color refleja un cambio en el ecosistema, y esta tendencia puede indicar que el ecosistema está desequilibrado”, explicó a Metro Kelsey Bisson, oceanógrafa y profesora adjunta de la Universidad Estatal de Oregón (EE.UU.).

Los científicos analizaron las mediciones del color del océano realizadas por el espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada (MODIS) a bordo del satélite Aqua, que lleva 21 años vigilando el color del océano. MODIS realiza mediciones en siete longitudes de onda visibles, incluidos los dos colores que los investigadores utilizan tradicionalmente para estimar la clorofila.

Las diferencias de color captadas por el satélite son demasiado sutiles para que el ojo humano pueda diferenciarlas. Gran parte del océano parece azul a nuestros ojos, mientras que el color real puede contener una mezcla de longitudes de onda más sutiles, del azul al verde e incluso al rojo.

Para averiguar si esta tendencia está relacionada con el cambio climático, los investigadores recurrieron al modelo Dutkiewicz de 2019. Este modelo simulaba los océanos de la Tierra en dos escenarios: uno con la adición de gases de efecto invernadero y otro sin ella. El modelo de gases de efecto invernadero predijo que debía aparecer una tendencia significativa en un plazo de 20 años y que esta tendencia debía provocar cambios en el color de los océanos en aproximadamente el 50 por ciento de los océanos superficiales del mundo, casi exactamente lo que los investigadores encontraron en su análisis de los datos de satélites del mundo real.

“Esto sugiere que las tendencias que observamos no son una variación aleatoria del sistema terrestre. Esto es coherente con el cambio climático antropogénico”, concluyó B. B. Cael, autor principal e investigador del Centro Nacional de Oceanografía de Southampton (Reino Unido).

56%

de los océanos del mundo han experimentado cambios de color.

Otros efectos del calentamiento global

-Aumento de la temperatura

-Subida del nivel del mar

-Acidificación

-Disminución de los niveles de oxígeno

-Cambios significativos en los patrones de las corrientes oceánicas

Entrevista

Kelsey Bisson, Oceanógrafa y profesora adjunta de la Universidad Estatal de Oregón, EE.UU.

P: ¿Qué le llevó a estudiar el cambio de color de los océanos?

- Soy oceanógrafa óptica y estudio la distribución de la radiancia que emana de la superficie del océano porque es una variable esencial para detectar cambios en las propiedades de los ecosistemas.

P: ¿Cómo ha cambiado?

- En más de la mitad de los océanos se observan tendencias significativas al reverdecimiento, lo que significa que la distribución de la radiación que emana del agua está cambiando.

P: ¿Por qué nuestros océanos son cada vez más verdes?

- Cualquier cambio de color refleja cambios en los componentes ópticos subyacentes de la columna de agua. Los sedimentos, el fitoplancton (algas) y los materiales disueltos contribuyen significativamente al color de los océanos. Sabemos por los satélites que el océano está cambiando de color, pero el “por qué” se desconoce hasta que podamos realizar más estudios en el agua para analizar distintos ecosistemas a escala mundial. El color del océano observado por satélite es un problema inverso, lo que significa que los satélites miden el color del océano pero no los aspectos reales de la columna de agua responsables de ese color. Sí sabemos que un cambio de color refleja un cambio en el ecosistema, y esta tendencia puede indicar que el ecosistema está desequilibrado. En última instancia, nuestro estudio implica que las tendencias del cambio climático en los ecosistemas son responsables del cambio de color.

P: ¿Cómo afecta este cambio a los ecosistemas marinos?

- Los cambios de color reflejan cambios en el fitoplancton, los sedimentos y las partículas no vivas, y/o los materiales disueltos. La propagación de la luz en el océano influye en la cantidad y la calidad espectral de la luz disponible para la fotosíntesis. El cambio de color que detectamos es pequeño pero significativo y, aunque no será evidente para el ojo humano, refleja un cambio importante en las propiedades del ecosistema. No habríamos podido detectar el cambio sin los datos de satélite, y ahora disponemos de un mapa en el que podemos hacer más zoom para identificar los puntos calientes y las zonas vulnerables para futuras investigaciones específicas.