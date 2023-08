Javier Milei: la historia y las polémicas ideas del favorito para gobernar Argentina

El diputado Javier Milei fue el domingo pasado el candidato más votado del país en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Argentina, un mecanismo para elegir a los candidatos que se presentarán en octubre a las elecciones regulares. Su “triunfo” no implica nada en lo concreto, pero fue un remezón, pues se proyecta que podría ser el próximo Presidente.

El “León” (52 años) era conocido por la televisión, con escasa historia en política, pero de pronto comenzó a aparecer en encuestas en las que no estaba invitado. Una historia similar a la de Donald Trump. De hecho, se le compara con el expresidente estadounidense y también con Jair Bolsonaro. Milei pertenece a la extrema derecha, en este caso con un fuerte apoyo gracias, se cree, al rechazo a lo que él llama la “casta” de políticos.

El padre de Milei, se cuenta, manejaba un bus y llegó a ser empresario del transporte, pero eso le importa poco a Javier Milei, quien por años no les habló a sus padres, los acusaba de haberlo maltratado en su niñez. Sí es inseparable de su hermana, Karina, quien es su brazo derecho en todo. Ella y sus cinco perros -con nombres de economistas- son sus grandes amores.

El hoy líder de La Libertad Avanza se convirtió en economista de la Universidad de Belgrano, y comenzó a aparecer como analista en televisión en 2016 en el canal de un amigo.

En TV por primera vez dijo que el país no necesita de un Banco Central. Esas ideas se fueron uniendo al personaje y como algunas de ellas pasaban por lejos el margen de lo correcto o lo legal (como la posibilidad de vender órganos), se le tomaba poco en serio. Aunque es diputado, ha impulsado escasos proyectos y regala su dieta, intentado demostrar la ineficacia del sistema.

Sin embargo, la realidad del país, la inflación de 100 % al año, los casos de corrupción y la inseguridad le fueron dando espacio en las encuestas y, el domingo, en las urnas. Eso, aunque él mismo será investigado tras una denuncia de que cobraba 10 mil dólares por incluir a un candidato en la lista de La Libertad Avanza. Contra él también hay denuncias de comportamientos misóginos.

Para el analista político de la Universidad Central Marco Moreno, “hay una idea de que Milei y lo que él representa son más próximos a las ideas conservadoras de la derecha más radical”, agregando que se ha mostrado cercano “a Vox, en España, y a Trump y Bolsonaro, hay una vinculación ideológica y del actuar en política, es natural asociarlos”.

El líder “libertario” no tiene problemas en asegurar que eliminará ministerios, para dejar ocho de los 18 actuales. Cerraría el de la Mujer o el de Obras Públicas, además de varias oficinas, mientras que dice que unirá en uno solo Educación, Desarrollo Social y Salud (lo llamaría Capital Humano).

Eso, con la idea de achicar el Estado, que sería, según él, la forma que tiene la “casta” de quedarse con el dinero de país. El plan incluye privatizar las empresas del Estado.

Eso iría aparejado con el término de muchos beneficios, aunque las promesas de esas ayudas, dice él mismo, han sido las que llevaron al poder a grupos como el kirchnerismo.

Milei no ganó sólo por sus ideas, asegura Pablo Lacoste, doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Santiago de Chile. “Él representa el ‘voto bronca’, le dio una herramienta al pueblo para demostrar su disconformidad con el plan político del gobierno, con el manejo económico, con el déficit fiscal, la devaluación de la moneda, el abuso de poder”, aseguró el experto.

Para parte de la población argentina, Milei no está bien de la cabeza. Entre los propuestas más polémicas está la venta libre de órganos, la libertad para portar armas y otras más “tradicionales” de las ultraderechas, como la oposición al aborto y a enseñar temas de identidad de género en los colegios.

La dolarización también está en sus planes, incluyendo el término del límite personal que existe para la compra de esa divisa, siguiendo, según dice, el existoso ejemplo de Ecuador. También reduciría los subsidios a las empresas que prestan servicio al Estado.

El 22 de octubre son las elecciones de verdad, pero Milei no tiene la carrera corrida. “Es tremendamente endeble en proyectar una imagen de seguridad y gobernabilidad, no se ha comportado como estadista, sino como un comentarista, no tiene experiencia en gestión ni estructuras políticas”, cierra Pablo Lacoste.