Alcaldes de Guánica y Peñuelas señalan que módulos educativos terminarían sustituyendo facilidades permanentes

Los alcaldes de Peñuelas y Guánica, Gregory Gonsález Souchet e Ismael “Titi” Rodríguez Ramos, señalaron hoy, miércoles, que al inicio de clasesen el sistema público de enseñanza, aún está a medias ya que la solución presentada por el Departamento de Educación (DE) de establecer escuelas modulares no debe ser una solución permanente, aún con la inversión de $15 en fondos federales destinados a ese fin.

Ambos municipios fueron severamente afectados por los terremotos de enero de 2020, y aún se lucha por la reconstrucción en diversos frentes.

“Se supone que las escuelas modulares, reconociendo que tienen salones amplios, con aire acondicionado y cisternas, no deberían ser para siempre”, señaló el alcalde de Guánica. “En nuestro municipio tenemos siete escuelas y precisamente hoy se inauguran los módulos en la escuela de Ensenada, para atender a los estudiantes de kinder a octavo. Lo proyectado es que los planteles que están en interlocking regresen al horario regular”. De siete escuelas en Guánica, dos están en interlocking.

En Guánica, el Municipio pudo habilitar con $400 mil de inversión las facilidades de la antigua escuela Roosevelt, para aportar a la solución. “Eran unas facilidades que teníamos destinadas para la Oficina de Manejo de Emergencias y la creación de un refugio, pero ante la falta de escuelas, realizamos el trabajo, lo mismo con la Escuela Fraternidad, remodelando también la Elsa Couto en el Barrio Fuig”, añadió Rodríguez Ramos.

En Peñuelas, la situación no es muy distinta, pues hoy también se inauguran módulos en la Escuela Superior Bauzá, “pero quedan trabajos pendientes. El 22 de julio la secretaria designada del DE nos indicó que una cancha que el Municipio les facilitó, iba a ser restaurada, pero al día de hoy no ha pasado nada. Hay una situación particularmente seria con los modulares que acogen a los estudiantes de la Escuela Josefa Vélez Bauzá, donde no se ha conectado el sistema sanitario al de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y lo que tienen proyectado es usar un pozo séptico para vaciarlo todos los días”, señaló.

Gonsález Souchet señaló que la inversión de $15 millones en escuelas modulares bien pudieron destinarse para escuelas permanentes en concreto, con las disposiciones reglamentarias para resistir terremotos. “Tenemos también la Intermedia de Tallaboa con problemas en el techo del comedor, la Escuela Webster se comenzó a pintar y la dejaron a mitad. En la Escuela Lucas Valdivieso hay una estructura en medio que hay que demoler y no se han iniciado las labores. Lo que estamos viendo es que entre la burocracia, los feriados y fines de semana del verano, hoy tenemos un inicio de clases que es incompleto”.

Ambos alcaldes, en entrevista radial conjunta de esta mañana (Radio Isla) están atentos al caso de la pérdida de $400,000 en alimentos congelados que se perdieron estando bajo la responsabilidad de la Región de Ponce del Departamento de Educación. “Aquí tenemos otro caso donde la zona sur sufre las consecuencias de la negligencia. En ese caso no debe bastar con hacer reclamaciones al seguro, tienen que adjudicar responsabilidades porque esto es inaceptable y no puede volver a ocurrir”, finalizó el alcalde peñolano.