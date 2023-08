Asesinan al candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio

El candidato presidencial de Ecuador Fernando Villavicencio fue asesinado el miércoles por disparos en un ataque por desconocidos a la salida de un mitin político en un colegio del norte de Quito.

El presidente Guillermo Lasso confirmó en su cuenta de X, antes llamada Twitter, el ataque Villavicencio y dijo que estaba indignado y consternado por el asesinato. Dijo que “el crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley” y prometió que no habrá impunidad.

El aspirante, de 59 años, por el partido Movimiento Construye Ecuador, era una de las voces críticas más fuertes en contra de la corrupción, especialmente durante el gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017). Presentó denuncias personales ante la justicia contra muchos de sus más altos integrantes.

Estaba casado con Verónica Sarauz y deja cinco hijos.

Según las encuestas electorales, en las que aún ronda un 40% de indecisión, Villavicencio ocupaba el cuarto lugar de preferencia con menos de un 10%. A la cabeza estaban Luisa González, Otto Sonnenholzner y Yaku Pérez.

En el último vídeo en que se ve con vida a Villavicencio, se observa que sale del recinto donde se celebró el mítin político rodeado por policías, quienes le ayudan a ingresar a un vehículo. Antes de cerrar la puerta, se escuchan una serie de detonaciones de bala y gritos desesperados de los simpatizantes.

Tras el atentado, se registraron dos explosiones controladas por parte de la policía en las inmediaciones del sitio donde se produjo el asesinato.

Producto del atentado quedaron varios heridos, aunque no se conoce un número preciso. Las primeras versiones señalan que tres personas descargaron ráfagas de metralla que impactaron al postulante y otras personas.

El general de la policía Alain Luna, en declaraciones a periodistas, confirmó que entre los heridos hay también policías y calificó que el hecho es un acto terrorista, del cual los agentes están recopilando información. “Estamos aplicando un cerco a la ciudad, localización y operaciones básicas de inteligencia, para dar con los causantes”.

Patricio Zuquilanda, ex canciller y actual asesor general de la campaña de Fernando Villavicencio, en diálogo con The Associated Press con voz entrecortada afirmó que “el pueblo ecuatoriano está llorando y Ecuador está herido de muerte; la nación está herida de muerte”.

Relató que Villavicencio “tuvo anteriormente dos amenazas de muerte y a la tercera ha fallecido” y que “contaba con protección policial y contaba con protección privada”. Sobre el ataqué, explicó que el candidato salió “protegido por sus guardaespaldas, sin embargo, dentro de la camioneta le disparan y fallece inmediatamente”.

Aseguró el asesor de campaña que “las amenazas fueron hace poco tiempo; él denunció que tuvo estas amenazas de muerte y capturaron a una persona inicialmente”.

Zuquilanda también hizo un llamado a la comunidad internacional sobre Ecuador y cada uno de los países que sufren esta amenaza de la delincuencia y el narcotráfico: “La política no puede conducir a la muerte de ningún miembro de su sociedad, y la sociedad va a reaccionar inmediatamente ante esto”.

El postulante a la presidencia Otto Sonnenholzner se pronunció en rueda de prensa. “No queremos más reuniones, no queremos más declaraciones, exigimos acciones; actúen, nos estamos muriendo, nos estamos ahogando en un mar de lágrimas y nosotros no nos merecemos vivir así, exigimos que hagan algo, se les ha ido el país de las manos”.

Otro de los candidatos, Jan Topic, expresó en su cuenta en X que lamenta profundamente el asesinato “en manos de criminales” de Villavicencio y envió su pésame a la familia, así como solidaridad con sus seguidores y amigos. “Hoy más que nunca se reitera la necesidad de mano dura contra la delincuencia”, pronunció.

El también candidato indígena, Yaku Pérez, afirmó que se encuentra “consternado por el trágico y condenable asesinato de Fernando Villavicencio” y también trasladó sus condolencias.

El próximo domingo 20 de agosto los ecuatorianos se aprestan a elegir entre ocho candidatos a presidente —ahora siete— al sucesor de Lasso, quien disolvió la Asamblea y convocó a elecciones presidenciales y legislativas anticipadas.

Esto es una noticia en desarrollo. Pendientes a metro.pr para más información.