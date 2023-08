Fuerza laboral y desarrollo económico: ejes de discusión en la cumbre anual de comercio al detal

Bajo el título Retail Out of the Box, la Asociación de Comercio al Detal (ACDET) se apresta a celebrar la 7ma. edición de su foro anual con una cumbre que tendrá como eje central la educación como herramienta para impulsar una economía robusta y un ecosistema empresarial próspero que mejore la calidad de vida de todos en Puerto Rico.

Esta cumbre anual se celebrará el jueves, 17 de agosto, en el Coca Cola Music Hall en el Distrito de Convenciones en San Juan.

El orador principal de esta jornada será el chilenoalemán Axel Kaiser, reconocido escritor, columnista y abogado, quien estará dictando la charla “La pobreza de las naciones y cómo superarla”. Axel abordará la importancia de la libertad económica en desarrollo del país, desde la perspectiva de su más reciente libro: El Economista Callejero.

Lymaris Otero, directora ejecutiva de la ACDET, destacó que la organización está enfocada en “lograr la competitividad y sostenibilidad de las operaciones en Puerto Rico, por lo que reducir los costos de hacer negocios es medular para mantenernos competitivos, mantener los empleos y aportando directamente a la economía, ante el alza de las ventas por internet. Para ello, es clave educar y sensibilizar a todos los empleados del comercio, quienes mueven las empresas día a día”.

“Estamos muy entusiasmados con el nuevo enfoque de nuestro foro anual, porque es la primera vez que se celebra un evento de esta naturaleza que tiene como centro a los empleados, capital humano del comercio al detal”, agregó la directora ejecutiva de la ACDET.

En esta edición, los asistentes tendrán la oportunidad de entender el contexto económico y laboral de Puerto Rico, los retos diarios que enfrentan los patronos para mantener en pie sus operaciones, cómo esto afecta su calidad de vida y su entorno inmediato, y cómo ellos son actores en este ecosistema. El economista Vicente Feliciano, el Lcdo. Juan Felipe Santos de la firma Jackson Lewis y la motivadora Morayma Oyola tendrán a cargo las conferencias de la primera parte de la cumbre.

En la tarde, habrá una sesión ejecutiva, tipo panel, para los ejecutivos de las empresas en la cual se discutirá los retos para reclutamiento y retención de talento, así como mejores prácticas de multinacionales y cadenas locales. Este panel titulado: Más allá de los clicks y la data, cómo lograr que el empleado sea la pieza clave para mejorar el servicio al cliente, ventas y la competitividad en las cadenas de tiendas, será liderado por el Lcdo. Yldefonso López de ONeill & Borges.

Con más de 100 mil puestos de trabajo, el sector del comercio al detal es uno de los mayores empleadores en la isla, 50 mil de estos pertenecen a las cadenas de tiendas. La nómina del comercio al detal sobrepasa los $2 billones anuales, tiene ventas de $30 billones y aporta al fisco más del 60% del Impuesto de Venta y Uso (IVU). Este importante sector contribuye además en cerca de un 6% al Producto Interno Bruto (PIB).

Más sobre Axel Kaiser

Axel Kaiser es presidente de la Junta Directiva y Senior Fellow de la Fundación para el Progreso y del Atlas Center para América Latina. Posee un Doctorado en Filosofía en la Universidad de Heidelberg (Alemania), es director de la cátedra FA Hayek de la Universidad Adolfo Ibáñez y ha sido profesor visitante en la Universidad de Stanford, California. Es columnista en varios periódicos como Diario Financiero y El Mercurio de Chile. Ha ganado diversos premios internacionales por sus escritos y sus opiniones se han publicado en diversos medios como The Wall Street Journal, The Washington Post, Quillette, Newsweek, Forbes.com, The Washington Examiner, El Mundo de España, La Nación de Argentina, entre otros. Ha escrito diversos libros best seller como “La fatal ignorancia” (2009), “La Tiranía de la Igualdad” (2015), “El Engaño Populista” (2016), “Neoinquisición” (2020) y “El economista callejero (2021). Ha sido rankeado como el tercer influencer de mayor impacto global en América y España después del Nobel de economía, Paul Krugman y el argentino Javier Millei en asuntos económicos, según un estudio publicado por el Centro de Economía Aplicada de la Universidad John Hopkins en 2021.

Sobre el foro de ACDET

El foro anual de la ACDET es el espacio retail por excelencia para fortalecer relaciones de negocios, aportar a la política pública del país, aprender nuevas estrategias que dictan la pauta en la industria, estar un paso al frente en innovación y mantenerse competitivo en el mundo digital.

La ACDET es la organización que representa las cadenas de tiendas al detal - locales, nacionales y multinacionales en Puerto Rico.

Para información adicional puede comunicarse al (787) 969-5225 o para hacer su registro en línea, acceda a www.acdetpr.com/events.