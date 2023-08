¡Otro día caluroso! Emiten advertencia de calor para varios municipios

Aug 5: A moderate rip current risk for northern, eastern and southeastern PR, Vieques, Culebra and all the U.S. Virgin Islands.



Riesgo moderado de corrientes marinas para el norte, este y sureste de PR, Vieques, Culebra y todas las Islas Vírgenes Americanas. #prwx #usviwx pic.twitter.com/nBgQTRhoC9