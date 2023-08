Director de COR3 reconoce lentitud en procesos obras de reconstrucción

El director de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), ingeniero Manuel Laboy Rivera reconoció el jueves, la lentitud que provoca los procesos de reconstrucción por la adjudicación de contratos en los procesos de subastas desiertas que pueden duplicar el tiempo de espera para ese proceso para los municipios y agencias del gobierno.

“Hoy por hoy, el problema que temenos en Puerto Rico o el reto, antes quizás con una sola subasta pudiesen tener la participación necesaria para adjudicar un contrato, ahora lo estoy viendo en los municipios y otras agencias del gobierno es que, ahora tal vez hace falta dos o tres subastas para asegurar una participación y que se pueda hacer un contrato y movernos con la obra”, dijo Laboy Rivera en conferencia de prensa.

“El reto es que lo que se tardaba tres meses, ahora se tarda seis meses y así sucesivamente porque cuando tú le preguntas a los contratistas, a la Asociación de Contratistas Generales y la Asociación de constructores, no dan abasto”, afirmó.

Por su parte, y a preguntas de la prensa, el alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo afirmó que el proceso de subasta para reconstrucción del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), Job Andújar.

“Esta es la tercera subasta donde no hubo una adjudicación porque no vino, pero aquí la tenacidad y el deseo de que se hagan las ocsas no nos va a detener”, dijo Alicea Vassallo en una conferencia de prensa.

“Es la única subasta en donde hemos tenido problemas”, añadió.

Las expresiones se dieron durante una ceremonia de reconstrucción para el CDT de Cataño, a un costo de 5 millones 376 mil 475 dólares.