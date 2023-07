¿Está sobrevalorada la lealtad de los empleados?

Mientras que la lealtad se celebra entre amigos, familiares y aficionados al deporte, la lealtad de los empleados es algo mucho más complejo. La lealtad en el trabajo suele significar que eres muy trabajador, acatas sus normas, te sumerges y asimilas la cultura... A menudo implica un “toma y dame”:

“Das lealtad, la recibes a cambio. Es diferente cuando no la recibes de la familia o los amigos, porque puede ser muy personal. Con el trabajo, sin embargo, suele ser más profesional, así que es importante no tomárselo como algo personal si no se recibe a cambio”, explica a Metro Vicki Salemi, experta en carreras profesionales de la web global de empleo Monster.

En el dinámico mercado laboral actual, el crecimiento salarial y la progresión profesional suelen estar ligados al cambio de trabajo. Los estudios demuestran que quienes cambian de trabajo suelen ganar sueldos más altos que quienes permanecen en un mismo puesto. Y esa es una de las principales razones que llevan a la gente a cambiar de lugar de trabajo.

Por ejemplo, una encuesta reciente de Monster reveló que el 49% de los empleados dejaron su trabajo anterior porque su empresa no les pagaba el salario que deseaban o no obtuvieron el aumento salarial esperado. O que la lealtad a un empleador puede sentirse como una traición; en la misma encuesta, solo el 2% de los trabajadores han sido ascendidos en 2023.

“Los empleadores pueden esperar lealtad a cambio de seguridad laboral, promoción profesional y otros beneficios, lo que lleva a una ecuación más unilateral. Mientras que los empleados pueden sentir menos lealtad recíproca si perciben una falta de apoyo, reconocimiento o trato justo por parte de sus empleadores”, afirma Angela Hood, CEO de ThisWay Global, que ayuda a las empresas a identificar a los candidatos más cualificados.

Con las nuevas generaciones, sin embargo, el paradigma de la lealtad está cambiando. Según los expertos, a medida que la mano de obra se hace más diversa y dinámica, los empleados pueden dar prioridad a factores como el crecimiento profesional, el equilibrio entre la vida laboral y personal y la alineación con los valores de la empresa por encima de la permanencia a largo plazo con un único empleador.

“Las empresas deben adaptarse ofreciendo modalidades de trabajo flexibles, fomentando una cultura de inclusión y propósito, y proporcionando oportunidades de desarrollo de habilidades y promoción profesional para atraer y retener el talento en la futura mano de obra global”, concluyó Hood.

Metro habló con Vicki Salemi para saber más.

“Los empleados son leales a sus empleadores cuando perciben que sus contribuciones son reconocidas y recompensadas y tienen un sentimiento de pertenencia y alineación con la misión y los valores de la empresa” — Angela Hood, consejera delegada de ThisWay Global.

Pros y contras de la fidelización de los empleados

Vicki Salemi, experta en carreras profesionales de la web global de empleo Monster, lo explica a Metro:

PROS

Para las empresas:

Las ventajas de la fidelización para las empresas son la reducción de la rotación y el compromiso de los trabajadores, que están comprometidos, enfocados y suelen ser productivos y tener la moral alta.

Para los empleados:

Saben que su jefe, sus compañeros y la empresa apoyan sus ideas y reconocen su esfuerzo y sus capacidades. Pueden aportar con seguridad todo su ser al trabajo. Es un entorno saludable.

CONTRAS

Para las empresas:

Suele ser un punto a favor cuando las empresas tienen empleados leales, pero un punto en contra puede ser el estancamiento de los trabajadores, que se estancan y se quedan en su zona de confort, lo que no genera nuevas ideas ni hambre de trabajo.

Para los empleados:

Se pierden importantes aumentos salariales. Una de las mejores formas de aumentar el sueldo es marcharse. Antes había un estigma en torno al cambio de trabajo. Ahora ya no importa. Cambiar de trabajo es la norma. Si eres leal y eso prevalece sobre tu prioridad salarial, es probable que tu trayectoria ascendente de ingresos sea significativamente menor que si te vas, trabajas para otro empleador, luego te vas y sigues adelante. Una y otra vez.

ENTREVISTA

Vicki Salemi, experta en carreras profesionales de la web global de empleo Monster

¿Cómo evitar los inconvenientes de la lealtad de los empleados?

—Los empleados pueden poner límites: eso es lo que englobó el fenómeno de las renuncias silenciosas hace un tiempo. Pueden ser leales a una empresa mientras trabajan en ella sin sobrecargarse de trabajo, es decir, trabajar más de la cuenta sacrificando su vida personal. Trabaje duro, manténgase enfocado y comprometido, pero sepa cuándo desconectarse.

La lealtad de los empleados también puede influir significativamente en la satisfacción laboral y el rendimiento general. ¿Cómo pueden las empresas crear un entorno en el que la lealtad sea una auténtica expresión de compromiso y no un mero hábito?

- Las empresas pueden integrar la lealtad en su ADN, en sus valores, y predicar con el ejemplo. La lealtad no sólo se expresa en años de permanencia en una empresa, sino en el compromiso mientras se está en ella. Pueden tener programas como el del empleado del mes (pero no querrá desanimar a otros trabajadores que no consigan ese galardón), también recompensar y reconocer públicamente los actos de lealtad, quizá con un cliente, formando a un nuevo empleado, etc. Sea el ejemplo que quiere que emulen sus empleados; apláudalo y sea intencionado a la hora de reconocerlo.

Háblenos de los cambios de trabajo. ¿Cómo deben encontrar las empresas el equilibrio entre fomentar la lealtad y reconocer las ventajas de que los empleados exploren nuevas oportunidades?

- Las empresas pueden recompensar a sus empleados más leales con primas, más tiempo libre remunerado y el reconocimiento general de su compromiso con la empresa. Deberían pensar en comunicar una trayectoria profesional claramente definida en la empresa. Si el empleado quiere moverse y expresa, por ejemplo, trabajar en el extranjero o probar un departamento diferente, las empresas deberían pensar seriamente en la planificación del talento e incorporarla a su marco. Mantenga a los empleados capacitados y evalúe sus habilidades y, lo que es más importante, sus intereses para que, en lugar de que se marchen, puedan encontrar un nuevo encaje adecuado internamente. Pueden ir a una rotación internacional, volver y hacer un nuevo trabajo durante dos años, luego cambiar otros dos años, etc. De este modo, pueden cambiar de trabajo internamente mientras la empresa conserva el talento.

Por último, las empresas deben pagar bien. Teniendo en cuenta que una de las principales razones por las que la gente se marcha es para ganar más dinero, cuando se les paga bien no querrán plantearse marcharse. También es muy caro reemplazar a los mejores: cuesta tiempo y dinero, así que las empresas deben esforzarse por retener a los trabajadores para no perderlos y tener que contratar a alguien externo, formarlo, ponerlo en marcha, etc.

Estamos viendo menos fidelidad laboral con las nuevas generaciones. ¿Qué cabe esperar en el futuro?

- Probablemente seguiremos viendo menos lealtad al puesto de trabajo en el futuro; el estigma de cambiar de trabajo probablemente seguirá desapareciendo. Cambiar de trabajo es la norma y trabajar en una empresa durante diez años o más será probablemente una anomalía con el paso del tiempo.