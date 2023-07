Presidente del PPD dice expresiones del gobernador sobre código electoral carecen de fundamento

El Presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, criticó las declaraciones del gobernador, Pedro Pierluisi, en relación a las enmiendas al Código Electoral. Ortiz aseguró que las expresiones de Pierluisi “carecen de fundamento y distorsionan la verdad”.

El gobernador Pierluisi Urrutia había mostrado su descontento con ciertas disposiciones contenidas en el proyecto de enmiendas al Código Electoral, señalando que diferían de los acuerdos previamente alcanzados entre el liderato del PNP y el PPD. Específicamente, el gobernador expresó su preocupación por una disposición que restringe el voto adelantado por correo solo a personas de 75 años o más, en lugar de incluir a personas de 60 años o más, como se había acordado previamente.

“Lo que queremos es facilitar el voto, particularmente de personas de mayor edad, es decir, de 60 años o más. Aquí lo que hicieron en ese proyecto, es decir, que los únicos que van a poder tener ese voto adelantado por correo son personas de 75 años o más. No me parece eso razonable en lo más mínimo. Va en contra de la decisión del juez, si mal no recuerdo, Pedro Delgado, del Tribunal Federal durante el proceso eleccionario en el año 2020″, enfatizó el gobernador.

Por su parte, Ortiz destacó que la legislación actual, aprobada por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en 2020, establece en 80 años la edad para solicitar el voto por correo, mientras que las enmiendas propuestas por la Legislatura en junio pasado reducen esa edad a 75 años.

“La legislación actual, aprobada por el PNP en el 2020, establece en 80 años, la edad para solicitar el voto por correo. Mientras, que las enmiendas aprobadas en la Legislatura en junio pasado, y que están bajo consideración, son más amplias al colocar esa edad en 75 años”, aseguró Ortiz a través de declaraciones escritas.

Además, el Presidente del PPD dijo que las enmiendas aprobadas incluyen procesos de voto adelantado con las garantías necesarias de legitimidad y enfatiza que si el gobernador quiere cambiar la edad del voto por correo, debe hacerlo mediante legislación.

Respecto a la decisión federal mencionada por Pierluisi, Ortiz aclaró que no está relacionada con su alegación, ya que la Orden emitida por el Juez Delgado se refiere a la prolongación del tiempo para solicitar el voto por correo a electores de 60 años o más, una excepción otorgada para las primarias del 2020.

“Si de verdad, el Gobernador, quiere atender el asunto y unirse al 70% de las delegaciones en Cámara y Senado que dejando a un lado sus diferencias, supieron revisar el Código en esas áreas esenciales para todos los partidos políticos, lo insto a que convoque a todas las partes y aprobemos legislación en beneficio de la democracia y la transparencia en los procesos electorales”, concluyó Ortiz González.