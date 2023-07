Pedro Pierluisi dice no ha recibido asesoramiento sobre las enmiendas al Código Electoral

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, expresó incertidumbre acerca de firmar las enmiendas al Código Electoral. El mandatario afirmó que todavía no ha recibido el asesoramiento necesario para tomar una decisión definitiva al respecto.

“Me van a dar el asesoramiento en su momento. Pienso que será cerca de la fecha de los 30 días que establece la Constitución que tengo para tomar una decisión”, declaró el gobernador en respuesta a preguntas de la prensa.

“No he tomado una decisión todavía, porque estoy en espera de asesoramiento que voy a recibir. Pero eso es de desagrado para mí, porque al revés, lo que queremos es facilitar el voto, particularmente de personas de mayor edad, es decir, de 60 años o más. Aquí lo que hicieron en ese proyecto, es decir, que los únicos que van a poder tener ese voto adelantado por correo son personas de 75 años o más. No me parece eso razonable en lo más mínimo. Va en contra de la decisión del juez, si mal no recuerdo, Pedro Delgado, del Tribunal Federal durante el proceso eleccionario en el año 2020″, añadió.

El gobernador Pierluisi Urrutia mostró su descontento con ciertas disposiciones contenidas en el proyecto de enmiendas al Código Electoral, señalando que diferían de los acuerdos previamente alcanzados entre el liderato del PNP y el Partido Popular Democrático (PPD). Específicamente, el gobernador expresó su preocupación por una disposición que restringe el voto adelantado por correo solo a personas de 75 años o más, en lugar de incluir a personas de 60 años o más, como se había acordado previamente.

La delegación del PNP recomendó al gobernador vetar el proyecto de enmiendas al Código Electoral. El documento aprobado en la pasada sesión legislativa propone reformas sobre la CEE), el voto adelantado y la intención del elector. En lo que respecta a la CEE, se establece que el gobernador sugerirá al presidente de la CEE y será confirmado unánimemente por los comisionados electorales.

Además, se elimina el concepto de “partidos propietarios” y se asegura la igualdad de condiciones para todos los partidos políticos. En cuanto al voto adelantado, se vuelven a implementar categorías de voto ausente, se permite el voto por correo a personas de 80 años o más y se establece un “early vote” para ciertos votantes. También, se inicia la radicación de solicitudes de voto adelantado desde enero del año electoral para corroborar la elegibilidad del elector. Finalmente, en lo que respecta a la intención del elector, se modifican definiciones para garantizar la interpretación correcta del voto y se ajusta la definición de voto mixto a lo establecido en 2012.