María Milagros Charbonier pide que se desestimen cargos federales en su contra

La exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Milagros “Tata” Charbonier, solicitó que se le desestimen cinco de los 10 cargos por los cuales se les acusa a nivel federal.

Según el documento, firmado por el licenciado Francisco Rebollo Casalduc, los cargos deben ser desestimados por falta de declaración de un delito cometido y alegadas deficiencias constitucionales.

“Los cargos 5 a 10 deben ser desestimados porque no acusan adecuadamente violaciones constitucionalmente suficientes a los estatutos de fraude electrónico de servicios honestos: 18 U.S.C. § 1343 y 1346. Estos cargos no acusan adecuadamente y/o especifican suficientemente: (a) el “esquema o artificio para defraudar” requerido por la ley; (b) que el esquema requerido fue ejecutado “por medio de” especificado “pretensiones u ocultamiento de hechos falsos y fraudulentos”; (c) que los delitos imputados fueron cometidos con la “intención específica de defraudar”; (d) que las pretensiones y el ocultamiento de hechos falsos y fraudulentos que debieron ser imputados fueron “materiales”; y (e) qué “servicios honestos” se debían al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus ciudadanos”, lee la moción que se encuentra en el archivo electrónico del Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico.

En la moción también se alega que la acusación no proporciona detalles necesarios para inferir los elementos de fraude o la intención de que se haya cometido el delito y un significado adecuado de los términos legales de “esquema” y “servicios honestos”.

Se espera que que el juicio contra la exrepresentante comience el 23 de octubre ante el Tribunal Federal.

Charbonier podría enfrentar hasta una sentencia máxima de 20 años en prisión si se le encuentra culpable por cada cargo de fraude electrónico de servicios honestos y por el cargo de obstrucción a la justicia que presentó un Gran Jurado federal en su contra.

Durante una conferencia de prensa en agosto del 2020, el jefe de fiscales federales en Puerto Rico, Stephen Muldrow, indicó que la legisladora se enfrenta a una sentencia máxima de cinco años por los cargos de conspiración y hasta 10 años por los cargos de soborno, robo y comisiones ilegales de fondos federales.

El pliego acusatorio contiene 13 cargos criminales por conspiración, lavado de dinero, robo, comisiones ilegales, fraude electrónico de servicios honestos y obstrucción a la justicia. Como parte del esquema de fraude, Charbonier habría recibido unos $100,000 desde principios de 2017 hasta julio de 2020.

Charbonier fue arrestada en agosto del 2020 —junto a su esposo Orlando Montes y su hijo Orlando Montes-Charbonier— por supuestamente participar en un esquema de fraude en el que consistió de inflar el salario de la empleada legislativa, Frances Acevedo. Según la acusación, el esquema de conspiración para cometer soborno y obtener comisiones ilegales —también conocidas como kickbacks— se centró en que Charbonier infló el salario de Acevedo —de unos $800 bisemanales a $2,900 bisemanales— y a cambio la legisladora recibía porciones de $1,000 a $1,500 de cada cheque de su empleada. Dichas porciones serían recibidas por Charbonier, su esposo y su hijo.

