Sigue la espera por veredicto en caso Verdejo

Desde esta mañana a las 9:00 a.m. el jurado, compuesto por nueve hombres y tres mujeres, continúa deliberando el destino del boxeador profesional Félix Verdejo, acusado de carjacking y secuestro que resultó con el asesinato de su pareja consensual, Keishla Rodríguez Ortiz, el 29 de abril de 2021.

A poco más de las 3:40 p.m. el grupo aún no llegaba a un veredicto que era esperado por familiares del púgil que se mantenían en el tribunal en espera.

Ayer a eso de las 4:30 de la tarde, el jurado había pedido un receso al juez que preside el juicio, el magistrado Pedro Delgado Hernández, hasta hoy, miércoles, para comenzar la deliberación.

Esta mañana, el juez, a eso de las 9:30 de la mañana indicó que se le entregaría dos copias de las instrucciones dadas al jurado tal y como se lo habrían solicitado más temprano en la mañana.

Más tarde, a eso de las 3:30 p.m. el juez abrió sala y anunció la situación con el veredicto.

“El jurado hizo dos preguntas, una de los ‘slides’ y otra sobre nombres. Se consultó con los abogados y las preguntas fueron contestadas”, indicó el juez, que luego salió de la sala.

Por ‘slides’ se infiere que se trata de la presentación de la Fiscalía el lunes pasado, aunque no se indicó a qué nombres se refería. Sin embargo, no se le entregaría la presentación, explicó el fiscal Jonathan Gottfried, al no ser esta parte de la evidencia.

Del jurado no llegar a un veredicto unánime de culpabilidad, se podría declarar al jurado colgado y tendría que comenzar un nuevo proceso de juicio.