Murió Sinéad O’Connor, estos fueron sus momentos más polémicos

Nació el 8 de diciembre de 1966 en Dublín, Irlanda.

La cantante se hizo mundialmente famosa en 1990 interpretando “Nothing compares to U”, una canción escrita por Prince y a quién O’Connor terminaría odiando.

O’Connor fue una ferviente activista contra el abuso infantil y sobre los problemas de salud mental.

En el 2017 cambió su nombre a Magda Davitt y en 2018, tras convertirse al Islam, pasó a llamarse Shuhada’ Sadaqat.

Hace 18 meses su hijo Shane (de 17 años de edad) se había suicidado y la cantante ya había suspendido en 2022 un gira para internarse en una clínica de desintoxicación.

En 2022 se estrenó el documental Nothing Compares, enfocado en su vida entre 1987 y 1993.

O’Connor sorprendió en febrero pasado interpretando ‘The Skye Boat Song’ en un video para promocionar la temporada 7 de la serie de streaming Outlander.

Sinead O'Connor (Getty Images/Getty Images)

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han solicitado privacidad en este momento tan difícil”. — Mensaje de su familia

MOMENTOS POLÉMICOS

La carrera de Sinéad O’Connor ha estado marcada por acciones provocadoras y una firme defensa de sus creencias, lo que le ha valido la admiración y las críticas del público y de otros artistas. Sus actuaciones y su franqueza han dejado una huella imborrable en la industria del espectáculo y siguen dando que hablar.

Rompió una foto del Papa Juan Pablo II

En 1992, Sinéad O’Connor aprovechó su aparición en Saturday Night Live para protestar contra los abusos sexuales en la Iglesia Católica. Cantó “War” de Bob Marley y rompió una foto del Papa Juan Pablo II, llamándole “malvado” y lanzando los trozos hacia la cámara.

La reacción de Madonna

La cantante católica Madonna reaccionó a la actuación de O’Connor rompiendo una foto del dueño de un taller de coches estadounidense Joey Buttafuoco (condenado por su relación extramatrimonial con una menor) durante su aparición en SNL, expresando su desacuerdo con el enfoque de O’Connor. Los medios de comunicación retrataron la situación como un enfrentamiento entre las dos cantantes, acusando a Madonna de alimentar la publicidad de su propio álbum y libro.

Actuación en homenaje a Bob Dylan

Dos semanas después de su aparición en SNL, O’Connor se enfrentó a una mezcla de aplausos y abucheos durante el concierto de homenaje al 30 aniversario de Bob Dylan. Antes de abandonar el escenario, improvisó una versión de “War”, en la que hizo hincapié en su protesta contra el abuso infantil.

Aparición en After Dark

En enero de 1995, O’Connor apareció en After Dark para hablar de los abusos sexuales y la Iglesia Católica en Irlanda. Durante el programa en directo, argumentó que los abusos en las familias se veían facilitados por la negativa de la Iglesia a aceptar relatos de mujeres y niños, lo que provocó un debate.

Carta abierta a Miley Cyrus

En 2013, O’Connor publicó una carta abierta a Miley Cyrus en la que le advertía sobre el trato que reciben las mujeres en la industria musical y la cosificación. Instó a Cyrus a enviar mensajes más saludables a sus compañeras, enfatizando el valor de las mujeres más allá de su sexualidad.

Tuits sobre no musulmanes

Tras convertirse al islam, O’Connor publicó unos polémicos tuits en los que criticaba a los no musulmanes, por los que más tarde se disculpó, declarando que había sido provocada por la islamofobia. El incidente llamó la atención y suscitó debates sobre la comprensión cultural y la sensibilidad religiosa.

MÚSICA

En 1991 rechazó el premio Grammy a la Mejor Interpretación de Música Alternativa por su álbum I do not want what I haven’t got. “No acepto premios que se me hayan concedido por mi éxito material” argumentó en una carta.

Discografía

1987 The Lion and the Cobra

1990 I do not want what I haven’t got

1992 Am I Not Your Girl?

1994 Universal mother

2000 Faith and courage

2002 Sean-nós sua

2005 Throw Down Your Arms

2007 Theology

2012 How About I Be Me (And You Be You?)

2014 I’m Not Bossy, I’m the Boss