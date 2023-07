Juan Zaragoza revela que recibió un transplante de riñón donado por su hermana

Luego de varios meses fuera de sus funciones legislativas por complicaciones de salud, el senador por el Partido Popular Democrático (PPD), Juan Zaragoza Gómez, reveló que recibió un transplante de riñón donado por su hermana, Hilda Zaragoza Gómez.

El funcionario contó que padece de una condición hereditaria llamada “enfermedad renal poliquística”, que según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), permite el desarrollo de quistes en los riñones, lo que hace que estos se agranden y pierdan su función con el tiempo.

La enfermedad, que causa complicaciones graves, como la hipertensión arterial y la insuficiencia renal, también puede hacer que se desarrollen quistes en el hígado y en otras partes del cuerpo.

“El 31 de mayo me extrajeron el riñón derecho. Peso ocho libras. Un riñón normal es del tamaño de un puño, pero el mío era del tamaño de un bebé”, detalló el funcionario, al tiempo que precisó que el proceso para finiquitar los detalles de su operación duró poco más de un año.

El líder popular agregó que los médicos le diagnosticaron la condición cuando tenía 30 años. Además, indicó que su madre, hermano, tíos y otros 20 miembros de su familia también la padecen.

“Mi riñón fue creciendo y creciendo por los pasados 30 años hasta que dejó de funcionar. Desde que yo estaba en Hacienda estaba limitado de mis funciones renales. Este año, mi riñón estaba corriendo con nueve por ciento de función renal”, dijo.

Zaragoza Gómez precisó que a principios de este año, los doctores le indicaron que si no se sometía a cirugía, debía comenzar a darse diálisis renal, un proceso que se realiza para eliminar el exceso de agua y toxinas de la sangre en personas cuyos riñones ya no pueden realizar estas funciones de forma natural.

“Fue un proceso que tomó año y pico. Ya en enero o febrero el doctor me dijo que estaba corriendo contra el reloj...”, abundó.

Asimismo, el senador explicó que, una vez se llevó a cabo el proceso de extracción de su riñón, el cambio en su vida fue “dramático”. “Recobré el gusto en seguida y hasta el color de la piel me cambió. Todas las ampollas en el cuerpo se me fueron y en pocos días bajé cerca de 17 libras (...) Me he sentido tan bien en términos de energía”, explicó.

El también presidente de la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Control Fiscal del Senado de Puerto Rico confesó sentirse agradecido por el acto de amor que hizo su hermana, al tomar la decisión de donarle su riñón.

“No todo el mundo hace eso. Es una decisión muy valiente (...) Ella me ha regalado muchos años de calidad de vida. No hay palabras para agradecer este acto”, finalizó.

Las expresiones de Zaragoza Gómez fueron hechas este lunes en el programa “Día a Día” de Telemundo en una entrevista con la periodista Milly Méndez.