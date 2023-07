Huellas del cambio climático presentes en intensas olas de calor alrededor del mundo

En esta imagen de archivo, una mujer se abanica en una calle de Madrid, el 10 de julio de 2023. Un nuevo estudio concluyó que las intensas y letales olas de calor que azotan gran parte del planeta podrían no haber ocurrido sin el cambio climático. (AP AP (Manu Fernandez/AP)

Las huellas del cambio climático están presentes en las intensas olas de calor que azotan el planeta este mes, según determinó un nuevo estudio. Los investigadores sostienen que las letales olas de calor en el suroeste de Estados Unidos y en el sur de Europa no habrían podido producirse sin la continua acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

Estas olas de calor inusualmente potentes son cada vez más frecuentes, indicó el estudio el martes. La misma investigación halló que el incremento de los gases de efecto invernadero, procedentes en su mayoría de la combustión de carbón, petróleo y gas natural, ha hecho que otra ola de calor, la que afectó a China, sea 50 veces más probable y pueda ocurrir cada cinco años aproximadamente.

Una atmósfera estancada, calentada por el dióxido de carbono y otros gases, también provocó que la ola de calor en Europa fuera 2,5 grados Celsius (4,5 grados Fahrenheit) más alta, agravó la de Estados Unidos y México en 2 grados C (3,6 F) y la de China en 1 grado C (1.8 F), de acuerdo con el estudio.

Valiéndose de los anillos de los árboles y de otros registros de temperatura, varios climatólogos apuntaron que el calor de este mes es probablemente el más intenso que ha sufrido la Tierra en unos 120.000 años y, fácilmente, el más elevado de la civilización humana.

“Si no hubiera habido cambio climático, casi nunca se habría registrado un fenómeno de este tipo”, dijo la autora principal del estudio, Mariam Zachariah, climatóloga del Imperial College de Londres. Las olas de calor en Europa y América del Norte serían “prácticamente imposibles” sin el incremento de las temperaturas desde mediados del siglo XIX, agregó. Estadísticamente, la de China podría haberse producido sin el calentamiento global.

Desde la aparición de la combustión a escala industrial, el planeta se ha calentado 1,2 grados Celsius (2,2 F) por lo que “no son inusuales en el clima actual y el papel del cambio climático es absolutamente abrumador”, indicó el climatólogo del Imperial College Friederike Otto, que dirige el equipo de científicos del clima internacionales voluntarios de World Weather Attribution que realizan estos estudios.

En este escenario climático, es probable que las olas de calor especialmente intensas que abrasan Texas, California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila se produzcan ahora una vez cada 15 años.

Pero el clima no está estabilizado, ni siquiera a este nivel. Si sube unas décimas de grado más, el calor de este mes será incluso más habitual, afirmó Otto. Phoenix ha batido el récord de 25 días consecutivos con temperaturas iguales o superiores a los 43,3 grados Celsius (110 Fahrenheit) y más de una semana con temperaturas nocturnas que no bajaron nunca de los 32,2 C (90 F).

Es posible que con el clima actual, el calor que se registra en España, Italia, Grecia y en algunos países de los Balcanes se repita cada década.

Dado que los investigadores empezaron a analizar las tres olas de calor simultáneas el 17 de julio, los resultados no han sido revisados aún por otros expertos, como es habitual en los estudios científicos. Pero emplearon técnicas científicamente válidas, sus investigaciones se publican regularmente y algunos expertos independientes dijeron a The Associated Press que sus conclusiones tienen sentido.

La forma en la que los científicos realizan estos análisis rápidos es comparando las observaciones del clima actual en las tres regiones con repetidas simulaciones informáticas del “mundo que podría haber sido sin cambio climático”, dijo Izidine Pinto, climatólogo del Real Instituto Meteorológico de Holanda y coautor del estudio.