Exmarine de Estados Unidos resulta herido en combate en Ucrania

Un exmarine estadounidense liberado por Rusia el año pasado como parte de un canje de prisioneros ha sido herido en combate en Ucrania, informó el martes el Departamento de Estado de Estados Unidos y una persona enterada del tema.

Trevor Reed fue herido hace varias semanas, dijo la fuente, que habló con The Associated Press a condición de anonimato al no estar autorizada para hablar del tema en público.

El portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, indicó que Reed fue llevado a Alemania para recibir atención médica.

“Quiero ser explícitamente claro sobre algo. El señor Reed no participaba en ninguna actividad en nombre del gobierno de Estados Unidos”, dijo Patel en un comunicado.

“Hemos sido increíblemente claros advirtiendo a los ciudadanos estadounidenses de que no viajen a Ucrania, y mucho menos que participen en combates. Como saben, no estamos en condiciones de brindar asistencia para evacuar a ciudadanos estadounidenses privados de Ucrania, incluidos los estadounidenses que decidan viajar a Ucrania para participar en los combates”, añadió.

Reed fue liberado por Rusia como parte de un canje de prisioneros el año pasado, a cambio de un piloto ruso encarcelado en Estados Unidos por narcotráfico.

The Messenger fue el primer medio en reportar sobre la herida de Reed.